В Германии призывают пересмотреть политику прозрачности

В Германии Федеральное ведомство по защите конституции предлагает компаниям, как крупным, так и небольшим, пересмотреть политику прозрачности в интернете. Об этом сообщает газета "Зюддойче Цайтунг".

По данным немецких спецслужб, иностранные разведки и террористические группы заметно активизировали свою деятельность в сети. В частности, они могут легко получить доступ к разного рода картам, схемам и базам данных важнейших инфраструктурных объектов по всей стране. Это может позволить злоумышленникам выбрать самые уязвимые места для атак.

Дискуссии о балансе между прозрачностью и безопасностью вспыхнули с новой силой после того, как в октябре было парализовано движение поездов по всей Северной Германии. Сообщается, что были перерезаны как основная, так и дублирующая кабельные трассы систем управления движением, в местах, отстоящих друг от друга на 500 км. По данным следователей, это показывает, что злоумышленники были отлично осведомлены о железнодорожной инфраструктуре.