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Мировое сообщество усилит противодействие киберпреступникам

 Euronews
Мировое сообщество усилит противодействие киберпреступникам
Авторское право  euronews

В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялся второй Глобальный форум по кибербезопасности: на слете и обсуждались вопросы киберэкономики, киберконфликтов, защиты детей в интернете и перспективы развития киберзанятости. Форум собрал на одной площадке руководителей компаний, ученых, представителей государственного и частного секторов из более чем 100 стран, людей, разделяющих стремление переосмыслить глобальный киберпорядок с опорой на более тесное сотрудничество.

Общая борьба

С приглашением к коллективным действиям обратился к участникам слета директор Интерпола по киберпреступности Крейг Джонс. Эксперт призвал делать ставку на трансграничное партнерство и интенсивный обмен данными. "У нас есть безопасные инструменты, платформы, и мы можем привлекать к сотрудничеству частных партнеров, правоохранительные органы, - заверил Джонс. 

Все более изощренные киберпреступления сегодняшнего дня предполагают использование самых новых технологий. Смогут ли правоохранительные органы идти в ногу со временем или им навсегда уготована роль догоняющих? Джонс вновь говорит о важности продуктивного партнерства. "Мы смогли победить преступность? Нет. Это эндемическое явление в обществе. Сильная сторона киберпреступников - новейшие технологии, - отмечает он. - Чтобы противостоять им, мы должны работать с компаниями, которые поставляют инфраструктуру и программное обеспечение".

Safety-tech и психология киберпространства

Еще одной важнейшей темой мероприятия стало обеспечение безопасности цепочки поставок энергоносителей. Всемирный экономический форум сделал этот вопрос приоритетным с учетом текущего геополитического контекста, выводя вопросы кибербезопасности на правительственный уровень. Исполнительный директор ВЭФ Джереми Юрген говорит о важности выступать в киберпространстве единым фронтом. "Сегодня мы наблюдаем рост осведомленности об угрозах для нашей критически важной инфраструктуры в энергетике, здравоохранении и секторе финансовых услуг, - комментирует он. - Необходимо свести воедино профессионалов, как уже состоявшихся, так и новичков, которые сообща могут предложить решения для борьбы с этими угрозами, разумеется, с опорой на искусственный интеллект и другие передовые технологии".

Euronews
Мэри Эйкен, представитель нового направления "психология киберпространства".Euronews

По мнению Мэри Эйкен, эксперта в области киберпсихологии, специалистам необходимо разработать систему предотвращения угроз, особенно тех, которым подвержены беззащитные в киберпространстве дети. "Кибербезопасность – просто фантастика. Речь идет о защите данных, систем, сетей, но не о защите в полной мере человека в интернете, - отмечает Эйкен. - Здорово, что мы получаем подтверждения развития новой области, технологий онлайн-безопасности. У нас уже были технологии в сфере здоровья, финтех, а теперь есть и safety-тех, технологии безопасности".

Угрозы завтрашнего дня

Некоторые эксперты, например, физик-теоретик Мичио Каку, утверждают, что технологии завтрашнего дня, в частности, следующее поколение компьютеров, поставят человечество перед совсем иным набором проблем. "Кремниевая долина может скоро устареть, - считает Каку. - Ведь на подходе новая технология - квантовые компьютеры, которые будут производить операции с опорой на атомы, а не на обычные транзисторы".

По мнению этого физика, сегодняшним специалистам необходимо учитывать перспективу эволюции угроз в киберпространстве, а обществу - развеять мифы о преступлениях в сети. "Когда человек слышит о кибербезопасности, он сразу вспоминает Джеймса Бонда, шпионаж, разные уловки, на которые идут страны, чтобы скрыть друг от друга правду, - комментирует Каку. - Цель этой конференции - способствовать взаимопониманию между людьми. Мы должны противостоять распространяемым ложным, фальшивым новостям, обеспечить возможность сотрудничества, содействовать миру и справедливости. В этом заключается суть дела".

Ключевое послание, которое разделяют все участники форума. В ожидании следующей встречи они договорились содействовать повышению безопасности в интернете и расширять палитру инструментов для борьбы с преступниками.