Литовские "Эльфы" против российских троллей

Его позывной "Ястреб", он лидер литовской онлайн-группы сетевых активистов "Эльфы", которые борются в киберпространстве с российскими троллями и отражают их атаки. Группа насчитывает уже около 4000 добровольцев, действующих в 13 странах. Они отслеживают комментарии и публикации в интернете.

"Это своего рода война, кибервойна. Это информационная война. Нам нужно быть быстрыми и остановить ложь и дезинформацию", -говорит Ястреб. А на вопрос о том, чем отличаются эльфы от троллей отвечает:

"Нам никогда не платили и не платят. А им обычно платят хорошо. Вы же знаете о фермах троллей. Для них это очень больно, что какой-то сумасшедший начал противостоять им".

Литва — соседка России и Беларуси — сейчас прилагает большие усилия, чтобы на фоне повторяющихся хакерских атак стать лидером в области цифровой безопасности. Для борьбы используются как суперкомпьютеры, так и сказки - оттуда и пришло название "Эльфы".

Этот суперкомпьютер в подвале математического факультета в Вильнюсе - мощное оружие, используемое для того, чтобы лучше защитить банки страны, правительственные учреждения и энергетические предприятия.

Но и в кибербезопасной Литве, есть слабое место, и одними компьютерами тут не обойтись:

"Всегда есть население, которое является легкой мишенью для троллей. Вот почему я считаю, что главное — это образование. Грамотность и критическое мышление", — говорит "Ястреб".