В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову

В Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову.

Памятник императрице, которую российская историография называет основательницей Одессы, был установлен в 1900 году, но демонтирован в 1920 году после революции 1917 года. Монумент был восстановлен в 2007 году.

Памятник российскому полководцу Александру Суворову был открыт в Одессе в 2012 году. Это копия другого памятника Суворову, воздвигнутого в Одессе в 1907 году, который в 1945 году перевезли из Одессы в Измаил.

Решение о сносе монумента со статуей Екатерины II горсовет Одессы принял ещё 30 ноября. Ансамбль памятника был передан на хранение в музей, а позднее установят в новом "парке имперского прошлого".

На месте демонтированного памятника был водружен государственный флаг Украины, сообщает агентство Униан.

Утром, после сноса памятников, 29 декабря Россия продолжила ракетный обстрел украинских городов. В частности, над Одесской областью силами ПВО Украины была сбита 21 ракета. Об этом сообщил глава военной администрации области Максим Марченко.