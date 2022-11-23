English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Россия
Срочная новость

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете "ЛГБТ-пропаганды"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Спасская башня в снегу, Москва, 22 ноября 2022 г.
Спасская башня в снегу, Москва, 22 ноября 2022 г.   -   Авторское право  YURI KADOBNOV/AFP or licensors

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии в России и об административной ответственности за такую пропаганду. 

Авторами инициативы о запрете ЛГБТ-пропаганды выступили до 400 депутатов Госдумы, включая спикера палаты Вячеслава Володина. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации о ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Прописан и запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Профильный комитет Госдумы по информполитике одобрил ко второму чтению ряд поправок. В частности, документ предлагается дополнить нормой, согласно которой вводится запрет продажи товара, в том числе импортного, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Кроме того, предлагается наделить Роскомнадзор полномочиями определять порядок проведения мониторинга в интернете для выявления данных и сайтов, страниц, а также программ, доступ к которым должен быть ограничен согласно федеральному закону об информации. Мониторинг будет вести уполномоченная правительством РФ организация.

Вторым законопроектом о борьбе с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений предусматривается введение крупных административных штрафов за пропаганду ЛГБТ, педофилии и за призывы к смене пола. Изменения вносятся в статью 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), которая на данный момент предусматривает штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Законопроект предполагает ее существенную переработку и распространение на совершеннолетних граждан РФ.