Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии в России и об административной ответственности за такую пропаганду.

Авторами инициативы о запрете ЛГБТ-пропаганды выступили до 400 депутатов Госдумы, включая спикера палаты Вячеслава Володина. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации о ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Прописан и запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Профильный комитет Госдумы по информполитике одобрил ко второму чтению ряд поправок. В частности, документ предлагается дополнить нормой, согласно которой вводится запрет продажи товара, в том числе импортного, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Кроме того, предлагается наделить Роскомнадзор полномочиями определять порядок проведения мониторинга в интернете для выявления данных и сайтов, страниц, а также программ, доступ к которым должен быть ограничен согласно федеральному закону об информации. Мониторинг будет вести уполномоченная правительством РФ организация.

Вторым законопроектом о борьбе с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений предусматривается введение крупных административных штрафов за пропаганду ЛГБТ, педофилии и за призывы к смене пола. Изменения вносятся в статью 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), которая на данный момент предусматривает штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Законопроект предполагает ее существенную переработку и распространение на совершеннолетних граждан РФ.