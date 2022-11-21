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мир

ФИФА под огнем критики из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ

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 Euronews
Катар
Катар   -   Авторское право  AP Photo

На стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе игроки сборной Англии перед началом встречи с командой Ирана преклонили колено, поддержав движение "Жизни черных имеют значение". Однако западные СМИ обратили внимание на отсутствие другого жеста. Капитан "Трех львов" Гарри Кейн вышел на поле без повязки "One Love" в поддержку прав ЛГБТК+. Ему и капитанам еще пяти команд из европейских стран Международная федерация футбола запретила надевать такую повязку на матчи Чемпионата мира, пригрозив спортивными санкциями.

Глава немецкой федерации футбола обвинил ФИФА в непоследовательности, поскольку она также запретила размещать на футболках датчан лозунг "Права человека для всех".

Бернд Нойендорф президент Немецкого футбольного союза: "Дамы и господа, ФИФА отказалась от заявления в пользу разнообразия и прав человека. Это те ценности, которым она привержена, согласно ее же собственным правилам. С нашей точки зрения, все это разочаровывает и является уникальным в истории Кубка мира. Для нас это демонстрация силы со стороны ФИФА: нам грозят спортивными санкциями, если мы не подчинимся их решению".

Тем временем болельщики сборной Англии празднуют победу над сборной Ирана. Фанаты готовятся к следующему матчу "Трех львов", который состоится 25 ноября. На этот раз англичанам будет противостоять команда США.