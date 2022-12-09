Квир-музей на 5 дней: выставке в Петербурге помешали новые законы

Первый в России ЛГБТ-музей проработал всего несколько музей до вступления в силу закона о полном запрете т.н. "пропаганды нетрадиционных отношений". Выставку, посвящённую квир-эстетике на протяжении веков, в одной из питерских квартир открыл активист Пётр Воскресенский.

"Открытие музея является политическим жестом, несомненно, потому что сейчас в России принимается закон, который не только сделает ЛГБТ-людей невидимыми, но и фактически поставит их существование под вопрос", – говорит основатель музея.

Сегодняшние российские власти, трансформируясь в тоталитарную диктатуру, пытаются внушить обществу новую идеологию, новую идею о том, что будущее этого общества - это его прошлое. Пётр Воскресенский Основатель Квир-музея

Поп-ап экспозицию посетили около 200 человек, среди них был Александр Хмелёв, священник Ассоциации христианских евхаристических общин: "Моя община – это в основном ЛГБТ-прихожане, боюсь, что многим придётся уйти в подполье".

Среди представленных артефактов – портрет Петра Чайковского, изготовленные в СССР камеи с Антиноем – возлюбленным римского императора Адриана, фарфор с изображением картины "Соблазнение Каллисто", а также прижизненное издание повести "Крылья" (1906) Михаила Кузмина – первого в дореволюционной России литературного произведения на гомоэротическую тему.

В интервью Reuters устроитель выставки назвал её вынужденное закрытие "личной трагедией", он не исключает, что проект может стать "музеем в изгнании".