Работа лионского аэропорта имени Сент-Экзюпери приостановлена из-за неизвестного, который выехал на летное поле на легковом автомобиле.
Лион: неизвестный нарушил работу аэропорта, выехав на машине на летное поле
Лион: неизвестный нарушил работу аэропорта, выехав на машине на летное поле
На видео, попавшем в социальные сети видно, как белая машина быстро едет по полю, за ней следуют около десяти полицейских автомобилей.
RTL передает, что погоня за нарушителем началась в 10:30 утра после того, как водитель выехал на встречную полосу, став причиной нескольких аварий.
В конце погони мужчину удалось арестовать. Как указывает французская газета "Фигаро", нарушитель при задержании выкрикивал "Аллах-акбар!" и называл себя "посланником божиим". По информации французской полиции мужчина ехал на "Мерседесе" с люксембургскими номерами. До задержания в международном аэропорту Лиона, злоумышленник успел проехаться по городу вплоть до центрального ж/д вокзала "Пардьё". На своём пути он совершил несколько безуспешных попыток наезда на пешеходов.
Все рейсы, прибывающие в Лион, были перенаправлены в женевский аэропорт (в 150 км от лионского).