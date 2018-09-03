Мьянма: приговор журналистам Reuters

К семи годам лишения свободы приговорены в Мьянме корреспонденты информационного агентства Reuters. В понедельник суд признал 32-летнего Ко Ва Лона и 28-летнего Ко Кья Со Оо, занимавшихся расследованием убийств мусульман-рохинджа, виновными в "разглашении государственной тайны".

"Это печальный день для Мьянмы, журналистов Reuters. и прессы в целом, - заявил главный редактор агентства Стивен Адлер. - Это огромный шаг назад для этой страны на пути к демократии. Он противоречит верховенству законы и свободе слова. Эта ошибка должна быть исправлена мьянманским правительством в срочном порядке", - заключил он.

Репортёры были арестованы в декабре прошлого года. По версии следствия, в одном из ресторанов Янгона сотрудники полиции передали им "секретные правительственные документы, касающиеся действий силовых структур в штате Ракхайн".

Разочарование решением суда уже высказали представители властей Великобритании и США. О своём осуждении приговора и намерении продолжить борьбу за освобождение журналистов заявили в ООН.

В августе 2017 года ситуация в Мьянме обострилась в результате столкновений между правительственными войсками и боевиками движения "Араканская армия спасения рохинджа". В результате в штате Ракхайн, где проживают рохинджа, была начата силовая операция.

Это привело к многочисленным жертвам с обеих сторон и массовому исходу беженцев. По данным ООН и правозащитных организаций, в результате операции властей более 700 тысяч рохинджа были вынуждены покинуть свои дома.