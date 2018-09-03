После летних парламентских каникул и общения с избирателями в Брюссель вернулись евродепутаты. Евроньюс спрашивает законодателей ЕС, чего они хотят добиться в новом семестре, что у них в списке первоочередных дел?
Мечты и страхи евродепутатов
Мечты и страхи евродепутатов
«Чтобы полиция, миграционная служба и пограничники как можно скорее получали нужную им информацию», - говорит голландский правоцентрист.
«Хотелось бы сбалансировать работу и жизнь», - говорит французский социалист.
Австрийская левая выражает обеспекоенность ситуацией с беженцами: «как с ними с разобраться?»
«Первое — это обеспечить «брексит», за который я вел кампанию, - говорит независимый англичанин. - Нельзя, чтобы слишком много полномочий мы передали Евросоюзу».
Евроньюс спрашивает дальше: «Кого вы рекомендует в старосты школы, как в книгах о Гарри Поттере, — то есть в Президенты Еврокомиссии и Председатели Европарламента?
Британская тори только смеётся.
«Никто, я бы хотел нового президента», - говорит французский демократ.
«Моего политпредседателя Манфреда Вебера», - говорит правоцентрист из Нидерландов.
«Я всё ещё поклонница предыдущего спикера г-на Шульца, хотя его уже нет в парламенте», - говорит австрийский социал-демократ.
«А кого бы вы хотели посадить под стражу?» - спрашиваем мы европейских законодателей.
«Флориана Филлипо — он прогульщик», - говорит левый француз о своём коллеге.
«Нужно арестовать британских евроскептиков, - говорит голландский правоцентрист. - Они ничего не делают, только раздражают».
«Я бы хотел видеть за решёткой лидера либералов Верхофстадта, - говорит англичанин. - Я бы сел с ним там на пару часов, чтобы поговорить о дальнейшем пути для Британии, Европы и остального мира. Это было бы весело».