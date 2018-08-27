Велосипеды и электросамокаты через Uber

Uber предложит своим клиентам пересесть на электросамокаты и велосипеды на короткие расстояния. О таких планах в долгосрочной перспективе рассказал генеральный директор сервиса Дара Хосроушахи.

По его словам, клиентам компании будет дешевле и удобнее взять велосипед или самокат в одном из многочисленных уличных пунктов проката, чтобы проехать незначительное расстояние в час пик, а в каких-то случаях приложение Uber подскажет воспользоваться городским общественным транспортом, если именно такой вариант будет оптимальным.

Впервые Uber добавил велосипеды в свое приложение еще в феврале, а затем в апреле выкупил компанию Jump, предоставляющую услуги байкшеринга. Велосипеды этой компании доступны уже в 8 городах США, включая Нью-Йорк и Вашингтон, а скоро они появятся и на улицах Берлина.

После этого Uber также заключил сделку с компанией Lime, которая предлагает в аренду электросамокаты, и лондонской Masabi - разработчиком универсальных приложений для осуществления бесконтактных платежей на разных видах общественного транспорта.