Маккейна вспоминают в Аризоне и Вьетнаме

Жители Финикса, столицы штата Аризона, собрались вечером в субботу у здания, куда был доставлен гроб с телом Джона Маккейна, чтобы отдать дань уважения человеку, который представлял их штат в сенате США на протяжении более 30 лет.

Патрик Корадино, житель Аризоны: "Джон был мне очень по душе, потому что мне нравилось, что он был сильным человеком и в политике, и в жизни. У него были свои провалы в политике, но он каждый раз их преодолевал. Он выходил из трудных ситуаций, будь то президентские кампании или споры о Вьетнаме, сильнее. Он сражался за Америку и за нас, простых людей".

Жительница Аризоны: "Честно признаюсь, что я демократка, но я его любила. Было в нём что-то такое... Он был не безразличен, он слушал нас. Я всегда относилась к нему с уважением".

На другом конце Земли, в столице Вьетнама Ханое, после получения известия о смерти американского сенатора, люди начали подходить к тому месту, куда в 1967 г. упал сбитый штурмовик, пилотом которого был Джон Маккейн. Сейчас на этом месте установлен памятник. Полвека спустя поле окончания войны вьетнамцы говорят о покойном без злопамятства.

Нгуен Минь Дук, 34-летний экскурсовод: "Хотя он и бомбил Вьетнам во время войны, тогда он был военным. А позднее он внёс свой вклад в нормализацию наших отношений с США".

Ву Ван Лонг, 80-летний ханоец: "Будучи конгрессменом, он выступал за мир с Вьетнамом. Он был сторонником мира. Его смерть – грустная новость для всех сторонников мира".