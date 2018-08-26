Джон Маккейн: солдат и политик

Джон Сидней Маккейн приходит в большую политику в начале восьмидесятых годов прошлого века. Будучи членом Республиканской партии, в 1986-м Маккейна избирают сенатором от Аризоны. Переизбирался он четыре раза.

Политической карьере предшествовала военная служба. По стопам деда и отца Маккейн заканчивает Военно-морскую академию США. В 1967-м во Въетнаме Маккейна сбивают над Ханоем. Дальше - пять лет плена и освобождение по условиям Парижского соглашения.

Что такое война Маккейн знает не по наслышке. И тем не менее он - горячий сторонник военной кампании в Ираке. Маккейн стремится оказаться на вершине власти. Но эти политические амбиции не реализуются. В 2000-м Маккейн пытался выставить свою кандидатуру в президенты США от Республиканской партии, но проиграл Джорджу Бушу-младшему на партийных выборах.

Восемь лет спустя Маккейн - таки становится кандидатом от республиканцев на высший пост в государстве. Официальную поддержку политику оказывает тогдашний действующий президент Джордж Буш - в недалеком прошлом конкурент Маккейна.

"Именно Маккейн готов возглавить эту нацию", - сказал тогда Буш.

Кандидатом в вице-президенты США Джон МакКейн объявляет губернатора штата Аляска Сару Пейлин, назвав ее партнером и закадычным другом. Но Пэйлин оказывается слабым звеном в дандеме. На посту губернатора она была замешана в скандале связанном с увольнением комиссара штата по общественной безопасности. Данный эпизод, а так же неопытность Пэйлин, по мнению экспертов, могли оттолкнуть избирателей.

Победу на выборах одерживает демократ Барак Обама. При этом Маккейн проигрывает даже в нескольких традиционно республиканских штатах. Политик признал поражение и поздравил Обаму, заявив, что первый темнокожий президент станет особой гордостью для афроамериканцев.

Известный своей жесткой позицией по отношению ко всем в его понимании врагам Америки, Джон Маккейн нередко критикует и своего однопартийца - сорок пятого президента США Дональда Трампа. Одним из главных камней преткновения в дискуссиях Трампа с Маккейном сталновится тема отношений Россией.