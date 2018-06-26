Верный спутник Руальда Амундсена возвращается в родную Норвегию. Деревянное судно "Мод" было построено 100 лет назад специально для второй экспедиции великого полярника. Он сам окрестил его, разбив о борт вместо бутылки шампанского ледяную сосульку.
Судно Амундсена вернулось домой
Судно Амундсена вернулось домой
На "Мод" покоритель Южного полюса отправился к Северному через Северо-восточный морской проход, но цели своей судно не достигло. Позже кредиторы Амундсена продали его Компании Гудзонова залива. "Мод" затонуло в районе Кэмбридж-Бэй у канадского острова Виктория, пролежав на морском дне 85 лет.
Ян Ванггаард, руководитель проекта "Мод" возвращается домой", говорит:
"У меня такое чувство, словно "Мод" во многом олицетворяет самого Амундсена, словно он ушёл, исчез, а теперь возвращается домой".
В 2016 году норвежцы подняли деревянное судно на поверхность при помощи гигантских надувных баллонов, долго сушили на понтонах. И вот теперь, очистив от наростов, привезли домой. "Мод" займёт своё место в компании двух других полярников - кораблей "Фрам" и "Йоа" на острове музеев Бюгдой.