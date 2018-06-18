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Газа

Израиль нанёс удары по сектору Газа

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Израиль нанёс удары по сектору Газа

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Израиль нанёс авиаудары по территории сектора Газа. Операцию назвали ответом на участившиеся случаи запуска с палестинской стороны воздушных шаров и змеев с горящими грузами.

После двух десятков поджогов военные утверждают, что поразили девять объектов, которые принадлежали группировке ХАМАС. До этого армия обороны Израиля обстреливала активистов, запускавших воздушные шары и змеев.

Поджоги участились на фоне протестной кампании на границе сектора Газа. В Израиле расценивают их как террористические акты и признают, что горящие воздушные шары и змеи наносят значительный вред сельскому хозяйству. Ущерб оценивают в миллионы долларов.

Видеомонтаж • Андрей Позняков