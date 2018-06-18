Израиль нанёс авиаудары по территории сектора Газа. Операцию назвали ответом на участившиеся случаи запуска с палестинской стороны воздушных шаров и змеев с горящими грузами.
Израиль нанёс удары по сектору Газа
Израиль нанёс удары по сектору Газа
После двух десятков поджогов военные утверждают, что поразили девять объектов, которые принадлежали группировке ХАМАС. До этого армия обороны Израиля обстреливала активистов, запускавших воздушные шары и змеев.
Поджоги участились на фоне протестной кампании на границе сектора Газа. В Израиле расценивают их как террористические акты и признают, что горящие воздушные шары и змеи наносят значительный вред сельскому хозяйству. Ущерб оценивают в миллионы долларов.