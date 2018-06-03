Израиль минувшей ночью нанёс авиаудары по территории Сектора Газа. Военные сообщили, что поражены 15 целей — объекты инфраструктуры террористов, в том числе мастерские и склад ракет.
Авиаудары по Сектору Газа
Авиаудары по Сектору Газа
Удары стали ответом на обстрелы территории еврейского государства. По израильским данным, в субботу палестинцы выпустили не менее шести ракет, из которых четыре были перехвачены системой ПРО «Железный купол». Ракетные пуски стали нарушением договорённостей о прекращении огня, которые были достигнуты после массовых обменов ударами в начале недели.
В понедельник и вторник палестинские радикалы выпустили по Израилю несколько десятков ракет и мин, что также привело к ответным ударам ВВС.