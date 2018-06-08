Трамп покидает саммит G7 раньше времени

Президент США Дональд Трамп сократил своё пребывание на открывшемся в пятницу саммите "Большой семёрки" и покинет Канаду в субботу утром, а не днём, как собирался ранее. Это значит, что ни на сессии по проблемам окружающей среды и климатическим изменениям, ни на рабочем ужине главы Белого дома не будет. На сессии его место займет один из помощников.

Кристен Велкер, NBC News для Euronews, Квебек (Канада):

"В первый же день саммита G7 президент Трамп ужесточает риторику в отношении некоторых ближайших союзников Америки, которых уже рассердил, навязав им жёсткие тарифы. А теперь вот объявил, что покидает саммит ещё до завершения его работы. Разозлив союзников новыми пошлинами, Трамп ещё и подлил масла в огонь, написав в своём "Твиттере" сегодня утром: "С нетерпением ждем выправления несправедливых торговых сделок со странами G7. Если этого не произойдет - то ещё лучше, мы тогда из G7 выйдем!"

Лидеры Франции, Германии и, конечно, Канады, принимающей страны, все сказали, что они оскорблены новыми тарифами. Теперь президент Трамп оттуда отправляется в Сингапур, где, как ожидается, он проведёт исторические переговоры с Ким Чен Ыном.

Президент хочет заключить соглашение о безъядерной зоне. Как заявил вчера госсекретарь Майк Помпео, Северная Корея серьезно относится к денуклеаризации, но что означают эти слова с точки зрения обеих сторон неясно. Так что остаётся ещё много вопросов и препятствий. При этом президент Трамп с одной стороны говорит, что готов к переговорам - а с другой заявляет, что он прервёт их и уйдёт, если они не пойдут так, как ему хочется".