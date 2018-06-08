Саммит на фоне разногласий

Саммит стран "Большой семерки"открывается в канадском городке Ла Мальбе на фоне углубляющихся разногласий между США и остальными членами этого клуба экономически развитых стран. В центре внимания - новость о введении Вашингтоном таможенных пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Этот шаг экономисты охарактеризовали как начало торговых войн между странами Запада. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал "семерку" противостоять американским запугиваниям и пригрозил, что участники саммита в Канаде подпишут "соглашение шести стран" без американского лидера Дональда Трампа.

"Возможно, американскому президенту все равно, что он сегодня находится в изоляции, но мы не возражаем против того, чтобы выступать вшестером, если это нужно. Потому что эта шестерка воплощает общие ценности, представляет собой экономический рынок и больше, чем кто бы то ни было представляет собой реальную силу на международной арене сегодня", - сказал Эммануэль Макрон на совместной конференции с премьером Канады Джастином Трюдо.

Со своей стороны, президент США Трамп в Twitter раскритиковал Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за то, что они "облагают американский импорт огромными торговыми пошлинами и создают другие барьеры в торговле. Он также напомнил о том, что ЕС имеет профицит в торговле с США в размере 151 миллиарда долларов, а Оттава не допускает на свои рынки продукцию американских фермеров и других производителей".

Тем временем в центральной части Квебек-Сити, где на пятницу запланированы массовые протестные акции антиглобалистов со всего мира, усилены меры безопасности. Многие улицы перекрыты спецмашинами и находятся под постоянным контролем полицейских и вертолетов. Под усиленную охрану также взяты здания парламента, мэрии и других госучреждений.