Иордания: новые протесты

Назначение нового премьер-министр и обещание короля пересмотреть уже подготовленную налоговую реформу не снизило накала протестов в Иордании. Всю ночь на улицах Аммана находились люди, не желающие введения в действие программы, одобренной МВФ и предусматривающей меры жесткой экономии, в том числе и усиление налогового бремени. По мнению манифестантов, власть намерена решать экономические проблемы за их счет.