На Землю вернулись участники длительной экспедиции на Международную космическую станцию. С момента отстыковки от МКС до посадки полёт занял около шести часов. Утром космонавты перешли в корабль «Союз», закрыли люки, облачились в скафандры и разместились в тесной спускаемой капсуле. После дополнительных проверок герметичности основных узлов была дана команда отстыковки.
Шесть часов спуска: экипаж МКС вернулся на Землю
Шесть часов спуска: экипаж МКС вернулся на Землю
Аппарат совершил посадку в степи Казахстана, где к нему оперативно прибыли спасатели. Они подтвердили, что миссия завершена успешно. Командир экипажа россиянин Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тинг и японец Норишигэ Канаи провели на орбите почти полгода.
По оценкам медиков, после посадки они чувствовали себя хорошо. Во время церемонии в степи космонавтов угощали спелой черешней. Шкаплеров обещал передать мяч, который побывал на МКС и должен быть использован в первом матче Чемпионата мира по футболу.