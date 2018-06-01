Президент США Дональд Трамп заявил, что он всё-таки встретится 12 июня в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Я думаю, это будет очень успешный, абсолютно успешный процесс», — сказал Трамп после встречи с посланником Кима в Вашингтоне. Впрочем, саммит будет проходить в достаточно ограниченном формате. Соединённые штаты, по словам президента, не намерены подписывать никаких документов во время этой встречи.
Трамп: саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре состоится
Трамп: саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре состоится
Ранее Трамп заявлял об отмене саммита, обвиняя лидера КНДР в распространении недопустимых высказываний и угроз, которые мешают переговорам. При этом президент США, с одной стороны, говорил о возможности организовать встречу на высшем уровне в другое время, а с другой — грозил КНДР проблемами в случае срыва диалога.
В Пхеньяне, в свою очередь, обвиняли в срыве переговоров США. Возмущение КНДР вызывало начало совместных военных учений Соединённых Штатов и Южной Кореи.