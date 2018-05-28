Представители CША и КНДР проводят переговоры в Пханмунджоме, расположенном в демилитаризованной зоне, об этом сообщается со ссылкой на американский Госдепартамент.
Саммит США - КНДР: быть или не быть?
Саммит США - КНДР: быть или не быть?
Информацию подтвердил и хозяин Белого Дома.
Делегацию США возглавил высокопоставленный дипломат Сон Ким. В ее составе - член Совета национальной безопасности Элисон Хукер и помощник министра обороны Рэндалл Шрайвер.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может присоединиться к лидерам КНДР и США в Сингапуре, если Пхеньяну и Вашингтону удастся договориться о саммите.
Первоначально его планировали провести в Сингапуре 12 июня, но 24 мая Дональд Трамп сообщил, что не считает нужным встречаться с Ким Чен Ыном из-за "враждебных", как он сказал, заявлений со стороны Пхеньяна.