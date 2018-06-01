"Клянусь быть верным Республике, соблюдать Конституцию и законы, исполнять свои обязанности исключительно в интересах нации!" Новое правительство Италии принесло в пятницу присягу в Квиринальском дворце в присутствии президента Серджо Матареллы.
Новое правительство присягнуло на верность Республике
Новое правительство присягнуло на верность Республике
Вслед за главой кабинета Джузеппе Конте, текст присяги на верность республике зачитали его два вице-премьера: лидер крайне-правой "Лиги" Маттео Сальвини и лидер антисистемного "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо. Первый будет возглавлять министерство внутренних дел в новом кабинете, второй - отвечать на социальную политику и экономическое развитие.
В новом правительстве 18 министров, из которых шесть без портфеля. Среди трех беспартийных министров - глава МИДа Энцо Моаверо-Миланези. Женщинам в этом правительстве доверили в том числе министерство обороны.
Нынешнее, 65-е с 1946 года, правительство -Для окончательного вхождения правительства в законную силу требуется также голосование о доверии в обеих палатах парламента, которое состоится в начале следующей недели.
Формирование 65-го в республиканской истории (с 1946 года) правительства заняло рекордный 90-дневный срок, переговоры были непростыми и сопровождались полемикой. До вступления в свои обязанности новый кабинет должен получить вотум доверия обеих палат парламента. Голосование назначено на начало следующей недели.