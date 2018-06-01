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Новое правительство присягнуло на верность Республике

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Новое правительство присягнуло на верность Республике

Новое правительство присягнуло на верность Республике
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"Клянусь быть верным Республике, соблюдать Конституцию и законы, исполнять свои обязанности исключительно в интересах нации!" Новое правительство Италии принесло в пятницу присягу в Квиринальском дворце в присутствии президента Серджо Матареллы.

Вслед за главой кабинета Джузеппе Конте, текст присяги на верность республике зачитали его два вице-премьера: лидер крайне-правой "Лиги" Маттео Сальвини и лидер антисистемного "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо. Первый будет возглавлять министерство внутренних дел в новом кабинете, второй - отвечать на социальную политику и экономическое развитие.

В новом правительстве 18 министров, из которых шесть без портфеля. Среди трех беспартийных министров - глава МИДа Энцо Моаверо-Миланези. Женщинам в этом правительстве доверили в том числе министерство обороны.

Нынешнее, 65-е с 1946 года, правительство -Для окончательного вхождения правительства в законную силу требуется также голосование о доверии в обеих палатах парламента, которое состоится в начале следующей недели.

Формирование 65-го в республиканской истории (с 1946 года) правительства заняло рекордный 90-дневный срок, переговоры были непростыми и сопровождались полемикой. До вступления в свои обязанности новый кабинет должен получить вотум доверия обеих палат парламента. Голосование назначено на начало следующей недели.

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