Французы жалуются на своих соседей - швейцарцев - за то, что те из соображений экономии повадились свозить к ним мусор. Дело в том, что за его утилизацию жители Швейцарии обязаны платить немаленькие сборы.
Швейцарцы выносят мусор во Францию
Швейцарцы выносят мусор во Францию
Так, власти французского региона Франш-Конте с начала года насчитали 10 тонн "заграничных отходов". Подтверждение тому - многочисленные записи с установленных на свалках камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как люди приезжают на машинах со щвейцарскими номерами, украдкой выкидывают мешки и второпях удаляются.
Бороться с "мусорным трафиком" французские стражи порядка не в силах. Надеясь на то, что "злоумышленники" понесут наказание, они отправляют видеодоказательства своим швейцарским коллегам.