Технология визуализации помогает в аресте преступников

В интервью РИА "Новости" зампред правления Сбербанка России Станислав Кузнецов рассказал о новых технологиях, которые уже применяются для ареста разыскиваемых преступников. Речь идёт о камерах наружного наблюдения и о программе распознавания лиц и голосов, которая способна обрабатывать до 20 изображений в секунду.

"Мы достаточно далеко продвинулись в этой области, - говорит Станислав Кузнецов, - Будем представлять новый продукт, который уже фактически "упакован" и получил рабочее название "Турникет". Он определяет человека с точностью 99,8%, это один из самых высоких показателей в мире."

Сначала Сбербанк опробовал программу "на себе": ведётся полный учёт прихода и ухода сотрудников на работу, что позволяет сократить целый штат людей на проходных. К тому же вероятность ошибок с учётом человеческого фактора значительно выше, чем надежность работы систем визуализации.

Программа уже протестирована в реальных условиях в Московском метрополитене.

"Мы совместно с правоохранительными органами и руководством московского метро, с УВД на транспорте договорились в порядке эксперимента на четырех станциях метрополитена применить эту технологию, но не на пропускной режим, а на розыск преступников. Мы загрузили в эту систему 50.000 фотографий преступников, которые находятся в базе данных федерального розыска. Причем большинство этих фотографий плохого качества. В результате 42 рецидивиста за месяц были на четырех станциях метро задержаны. Они получили новые сроки и уехали в новые места лишения свободы."

Новая разработка будет всё шире применяться на улицах городов для обеспечения безопасности и розыска преступников. Кроме того в аэропортах и местах массового скопления людей программа может помочь в поиске без вести пропавших.