США и Китай приостановили возможность начала торговой войны. Две крупнейшие экономики мира договорились отказаться от взаимных угроз повышения пошлин на время работы над более широким торговым соглашением.
США-Китай: торговой войны не будет
США-Китай: торговой войны не будет
В ходе прошедших в Вашингтоне переговоров, стороны пришли к консенсусу по вопросу принятия мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса между странами. Пекин согласился увеличить объемы закупаемых американских товаров и решить проблемы, препятствовавшие честной конкуренции на китайском рынке для продукции США.
Как рассказал министр финансов США Стивен Мнучин, вскоре планируется визит министра торговли США Уилбура Росса в КНР, где он обсудит с китайской стороной торговые вопросы, прежде всего касающиеся сельскохозяйственной сферы.