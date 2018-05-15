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Vodafone меняет руководство

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Vodafone меняет руководство

Уходящий глава Vodafone Витторио Колао
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Reuters
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Один из крупнейших в мире мобильных операторов, британский Vodafone, меняет руководство. Объявлено об отставке генерального директора Витторио Колао, который находился у руля компании в течение десяти лет. В октябре его кресло займёт нынешний финансовый директор Ник Рид.

Причина отставки не сообщается. Под руководством Колао Vodafone прошёл серьёзную модернизацию, удвоил клиентскую базу и заключил множество крупных сделок: к примеру, в 2013 году Vodafone за 130 млрд долларов продал свою долю в совместном предприятии в США, что стало одной из крупнейших сделок в истории.

Накануне было объявлено о том, что минувший год компания завершила прибылью в 2,8 млрд € — против шестимиллиардных убытков в предшествующем году.