Один из крупнейших в мире мобильных операторов, британский Vodafone, меняет руководство. Объявлено об отставке генерального директора Витторио Колао, который находился у руля компании в течение десяти лет. В октябре его кресло займёт нынешний финансовый директор Ник Рид.
Vodafone меняет руководство
Vodafone меняет руководство
Причина отставки не сообщается. Под руководством Колао Vodafone прошёл серьёзную модернизацию, удвоил клиентскую базу и заключил множество крупных сделок: к примеру, в 2013 году Vodafone за 130 млрд долларов продал свою долю в совместном предприятии в США, что стало одной из крупнейших сделок в истории.
Накануне было объявлено о том, что минувший год компания завершила прибылью в 2,8 млрд € — против шестимиллиардных убытков в предшествующем году.