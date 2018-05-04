Срочная новость

Срочная новость

мир

Палестинцы переизбрали Аббаса

Сейчас воспроизводится:

Палестинцы переизбрали Аббаса

Палестинцы переизбрали Аббаса
Размер текста Aa Aa

Палестинский лидер Махмуд Аббас переизбран на пост председателя исполкома Организации освобождения Палестины (ООП). Решение было принято единогласно на заседании палестинского Национального совета в Рамаллахе на Западном берегу Иордана.

Исполком ООП представляет Палестину на международной арене. Он формируется из представителей различных палестинских сил, за исключением движений ХАМАС и "Исламский джихад".

Высказывания Махмуда Аббаса на открытии сессии Национального совета вызвали возмущение Израиля. Палестинский лидер заявил, что "евреи в Европе подвергались погромам не из-за их религии, а из-за их социальной роли и финансовых вопросов". ЕС и официальные лица ООН назвали подобные высказывания "неприемлемыми".

Сессия Совета проходила на фоне массовых выступлений палестинцев на границе сектора Газа и Израиля, жертвами которых стали уже около 40 человек. Названные "Великим маршем возвращения", протесты начались в конце марта. Их участники выступают против оккупации палестинских земель Израилем и требуют возвращения беженцев.