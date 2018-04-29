"Питон из пекла" снова извергает лаву

На французском острове Реюньон - второй раз за месяц - пробудился "Питон-де-ла-Фурнез", название которого можно перевести как "питон из пекла". Извержение одного из самых активных вулканов планеты началось в пятницу около полуночи. Выброс лавы был зафиксирован на южном, необитаемом его склоне.

"Мой муж родом с Реюньона, - рассказывает эта жительница Франции, - и мы приезжаем сюда минимум раз в год. Но до сих пор мне не удавалось полюбоваться этим зрелищем... Я, конечно, устала, но готова не спать эту ночь и следующую тоже, если извержение продолжится!"

"Как только мы узнали, что извержение началось и что можно подойти поближе, мы ни секунды не колебались! - добавляет этот местный житель. - Увидеть вулкан ночью - настоящее волшебство!"

По информации вулканологической обсерватории Питон-де-ла-Фурнез, были зафиксированы четыре очага извержения, причем один из них выбрасывал магму на высоту до 30 метров, ее поток растянулся на 300 метров.

Предыдущее извержение произошло не далее, как 3 апреля на северном склоне вулкана. Питон-де-ла-Фурнез расположен на юго-востоке Реюньона, его высота - 2632 метра. С XVII века зафиксировано более 150 его извержений.