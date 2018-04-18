Куба: новая эра

Наиболее вероятным преемником Кастро считают его заместителя Мигеля Диаса-Канеля. Дата его рождения - 1960-й год, и впервые в новейшей истории Кубы у руля государства может встать человек, родившийся после революции.

Наблюдатели отмечают, что постепенно на ведущие посты в государстве приходит новое поколение партийных лидеров. Среди них министр иностранных дел страны Бруно Родригес, а также Марино Мурильо, который курирует экономику страны.

Журналист еuronews Эктор Эстепа передает из Гаваны: "Кубинцы ожидают имя нового лидера, их будущего президента со сдержанным оптимизмом. Они подчеркивают, что впервые за многие десятилетия страной будет управлять человек, у которого иная фамилия, чем Кастро. Но они отвергают любые быстрые изменения, полагая, что потребуются месяцы, прежде чем возникнет новая политическая реальность. А с другой стороны, они видят позитивное начало в том, что к власти в стране приходят люди, родившиеся уже после революции 1959-го года".