Кастро. Время подводить итоги

Подходит к концу эпоха, эра - история страны длиною в шестьдесят лет, которая навсегда связана с именами двух братьев Кастро.

В 1959-ом Фидель объявил о победе революции на Кубе и свержении режима Батисты. Борьба с диктатурой сменилась борьбой за социализм - всеобщий доступ к образованию и здравоохранению; однопартийную систему, национализацию предприятий, устранение оппозиции.