Россия: химатака в Думе была постановкой

Россия располагает неопровержимыми данными о том, что химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой, к которой причастны спецслужбы одной из стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат выразил надежду на то, что страны Запада, как сказал Лавров, не решатся на авантюру в Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров: "Не приведи Господь что-то опять авантюрное будет предпринято Сирии по ливийскому или по иракскому опыту... Сейчас, я надеюсь, на такую авантюру никто не отважится. Но, тем не менее, даже незначительные эксцессы приведут опять к новым волнам мигрантов в Европу".

В тот же день, находящийся с визитом в Брюсселе глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что Запад должен повысить давление на Россию в ситуации вокруг предполагаемой химатаки в Сирии. В тоже время министр отметил:

"Россия нужна для решения сирийского конфликта. И поэтому мы всегда придерживались мнения, что мы не можем полностью прекратить диалог с Россией".

Заявления Мааса прозвучали в преддверии открытого заседания Совбеза ООН по Сирии. Встреча пройдет по запросу России на фоне прозвучавших из Вашингтона угроз применения военной силы в отношении Дамаска.