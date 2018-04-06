25 марта белорусы отмечают столетие образования первого независимого государства. «День Воли», который правительство Александра Лукашенко прочно связывает с оппозицией, в этом году впервые разрешено праздновать.
«Долгий путь к свободе и демократии»
«Долгий путь к свободе и демократии»
Однако за пределами этого мероприятия ещё одну демонстрацию запретили. Пытавшихся противостоять запрету быстро разогнали спецподразделения милиции.
Николай Статкевич, один из лидеров оппозиции, рассказывает, что в стране, которую часто называют «последней диктатурой Европы», репрессии не прекращаются:
«Это не свободная страна, и у людей тут нет никакого влияния на власть. Здесь есть политзаключённые, и их пытают. Это удушливая страна, здесь невозможно дышать. Тут всегда господствует страх».
Правительство, впрочем, обещало улучшить ситуацию с правами человека, в надежде на укрепление отношений с Европейским союзом.
Но также Минск намерен сохранить хорошие отношения и с могущественным российским соседом.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь
«Ситуация в стране и вокруг неё изменилась, в том числе в области безопасности, взять к примеру украинский кризис. Вот почему власти республики хотели бы двигаться вперёд очень осторожно, чтобы не нарушать стабильность в обществе».
В стране, где свободу слова и прессы продолжают подавлять, а население страдает от экономических проблем, беспокойство граждан растёт.