Франция может направить в Сирию спецназ

Франция может направить свои спецподразделения на север Сирии, в район города Манбидж, который удерживают курды. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон на встрече с представителями «Сил демократической Сирии», пообещав координировать свои действия с Вашингтоном. Численность контингента не уточняется. Кроме того, президент Франции обещал оказать дипломатическое давление на Турцию — чтобы она вывела свои войска из Африна.