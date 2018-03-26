В Кузбассе объявлен трёхдневный траур

В Кузбассе со вторника объявлен трёхдневный траур по жертвам пожара в кемеровском торговом центре. Число погибших, по последним данным, превышает 60 человек, среди них множество детей. К врачам обратились более 50 пострадавших, из них 12 остаются в больницах