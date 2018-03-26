В Кузбассе со вторника объявлен трёхдневный траур по жертвам пожара в кемеровском торговом центре. Число погибших, по последним данным, превышает 60 человек, среди них множество детей. К врачам обратились более 50 пострадавших, из них 12 остаются в больницах
В Кузбассе объявлен трёхдневный траур
В Кузбассе объявлен трёхдневный траур
В Кемерово прибыли руководители минздрава, МЧС и Следственного комитета России. Спасатели не прекращают работу в задымлённом здании.
Владимир Пучков, глава МЧС РФ:
«Поисково-спасательная операция продолжается, работает группировка сил на шести участках. Мы обследовали все пять этажей торгового центра, продолжаем разбор завала на третьем этаже и организуем целый комплекс мероприятий по освобождению основных помещений торгового центра от остатков оборудования, мебели. Там, где рухнули перекрытия, осуществляется разбор завалов».
Следователи уже говорят о серьёзных нарушениях. Задержаны четыре человека. Пятый фигурант дела — охранник, который, получив сигнал о возгорании, отключил систему оповещения. Также подтвердилась информация о том, что пожарные выходы в здании были заблокированы.
Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
Возгорание произошло на четвёртом, последнем этаже комплекса «Зимняя вишня» около полудня в воскресенье. Огонь охватил 1500 м². В результате пожара обрушилась кровля и перекрытия между четвёртым и третьим этажами.
Точная причина трагедии пока не установлена. Предварительные версии — короткое замыкание и хулиганство.