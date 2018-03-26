Жители Кемерово несут цветы и игрушки на площадку перед торговым центром "Зимняя вишня", где в воскресенье развернулась трагедия. В огне пожара вместе со взрослыми осталось много детей, и, оплакивая погибших, люди задаются вопросом о том, как могло произойти такое. Те, кому удалось спастись, рассказывают:
"Сигнализация в "Зимней вишне" не работала"
"Сигнализация в "Зимней вишне" не работала"
- Решили пойти, как обычно, играть на 4-ый этаж, в эти автоматы. (Дети) зашли , начали подниматься, и там вот такой огонь их встретил! Дым, пожар, они начали убегать - их не пропускали охранники. Говорю: "Кто вас не пропускает?" - "Охранники, дядьки всякие, - говорят, - в форме".
- А что они говорили?
- Идите по другой лестнице!
Выходной день, начало школьных каникул - в торговом центре в момент пожара было особенно многолюдно.
Дочь и сын Эдурда Ковалевского отправились в кино с подругой семьи. О них до сих пор ничего неизвестно.
- Вот Егор, ему 3 апреля должно было 10 лет исполниться. Это моя дочь Светлана Ковалевская, ей 5, – показывает фотографии Эдуард. О том, что произошло в торговом центре, он узнал уже от мужа подруги. - Она когда звонила, сказала: "Дима, помоги, мы задыхаемся". Было слышно, как дети плачут".
Свидетели указывают на вопиющие недостатки в обеспечении пожарной безопасности, несовместимые с совеременными требованиями:
- Паника, хаос. Народ бежал, уже темно становилось. Свет погас, эскалаторы не работают, лифт не работает, народ бежит, люди падают... Сигнализация в магазине "Зимняя вишня" не работала"!