Франции грозит трехмесячная забастовка путейцев

Забастовка не самоцель, а средство побудить правительство Франции начать-таки переговоры по реформе Государственной железнодорожной компании. Так объяснили свои действия четыре профсоюза, объявившие накануне о начале продолжительной стачки.

Не согласные с намерением исполнительной власти реформировать компанию с помощью указов, будут бастовать с начала апреля по два дня из пяти рабочих и так - каждую неделю в течение трех месяцев.

В пятницу с руководством недовольных профсоюзов встретилась министр транспорта Элизабет Борн: "Правительство не идет на конфронтацию, не пытается добиться своего силой, - заявила она СМИ. - Профсоюзы провозглашают забастовку два дня из пяти, а я говорю: давайте вести переговоры круглую неделю!"

Правительство обосновывает необходимость срочных реформ с помощью указов тем, что в их отсутствие долг государственной компании, сегодня составляющий 46,6 миллиардов евро через десять лет вырастет на треть.

Лоран Бран - представитель крупнейшего среди путейцев профсоюза, Всеобщей конфедерации труда, надеется, что после решения о забастовке переговоры сдвинутся с мертвой точки: "Мы констатируем, что до сих пор к нам относились как к участникам шоу "Голос": каждый раз мы ждали, что вот-вот министр транспорта отвернется от нас и исключит из обсуждения. Никакой реакции от правительства на наши предложения мы пока не получали".

Как показывают последние соцопросы, два главных требования забастовщиков - отказ правительства от намерений открыть сектор для конкуренции и не трогать привилегированный статус железнодорожника - не поддерживают большинство французов. Помня о затяжных забастовках предыдущих десятилетий, они с опаской ждут апрельских каникул и майских праздников.