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Франция: "За нападением на Скрипаля стоит Россия"

Елисейский дворец: "Франция полностью поддерживает выводы Британии о том, что за покушением на Сергея Скрипаля может стоять только Россия".

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Франция: "За нападением на Скрипаля стоит Россия"

Франция: "За нападением на Скрипаля стоит Россия"
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Президент Французской республики Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Британии Терезой Мэй выразил полную поддержку выводам о том, что "за отравлением Сергей Скрипаля может стоять только Россия", и добавил, что "это единственное достоверное объяснение случившегося".

Об этом сообщил Елисейский дворец в специальном коммюнике.

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