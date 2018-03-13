Если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в Восточной Гуте под Дамаском, то США готовы нанести удар по Сирии. Об этом заявила посол США при ООН Никки Хейли. Высокопоставленный дипломат подчеркнула, что США уже наносили авиаудары, в частности, по авиабазе вооруженных сил Дамаска чуть менее года назад.
США готовы нанести удар по Сирии
Если ООН окажется неспособна выполнять собственную резолюцию по Восточной Гуте, то США готовы нанести удар по сирийской армии, заявляет посол Никки Хейли.
США готовы нанести удар по Сирии
"Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы продемонстрировали, мы выберем. Мы готовы вновь выбрать его", - сообщила посол Хейли.
Никки Хейли добавила, что резолюция об установлении 30-дневной гуманитарной паузы, одобренная Совбезом в феврале, не достигла цели. Ответственность за это американский дипломат возложила на Дамаск и Москву, которые, по ее словам, и не собирались выполнять резолюцию под предлогом того, что необходимо продолжать контртеррористическую операцию.
В Восточной Гуте за это время погибли почти 1 200 мирных жителей.