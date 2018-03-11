Тысячи каталонцев собрались в воскресенье в Барселоне, чтобы потребовать от региональных законодателей сформировать правительство, которое будет продолжать настаивать на отделении их региона от остальной части Испании.
Каталония снова против
В Барселоне тысячи людей вышли на улицу, требуя от властей бороться за независимость региона.
Каталония снова против
Протест был организован ведущей общественной организацией, выступающей за независимость региона, Национальной Ассамблеей Каталонии под лозунгом " Республика сейчас!"
То, что здесь происходит сегодня просто возмутительно. Мы знали, но сейчас это отчетливо видно, что в Испании нет разделения властей, и теперь судебная власть пытается решить, кого может назначить каталонский парламент (в качестве президента)", - заявил глава Национальной Ассамблеи Каталонии Агусти Алькоберро.
Политический кризис в Испании начался после того как каталонские лидеры 1 октября, вопреки решению Конституционного суда Испании, провели референдум о независимости, а затем парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании.