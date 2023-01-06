Дубай вырывается в лидеры спортивного туризма

Чемпионат мира по футболу-2022, слет регбистов Dubai Sevens, а еще международные состязания по гольфу, триатлону и даже киберспорту привлекают в ОАЭ сотни тысяч профессионалов, любителей и болельщиков. Спортивный туризм в стране набирает космические темпы роста.

Регби: стимул для экономики

По последним данным, спортивный сектор привнес в экономику Дубая более 2 миллиардов евро, эквивалент двух с лишним процентов годового ВВП эмирата. Приезжая в Дубай, туристы тратят в среднем 4,5 тысячи евро на гостиницы, транспорт и развлечения.

Только на прошедший слет регбистов Dubai Sevens в ОАЭ собрались свыше 100 тысяч участников и гостей. Трехдневное мероприятие чрезвычайно насыщенно, этот крупнейший спортивно-развлекательный фестиваль на Ближнем Востоке. Майк Филлипс, бывший полузащитник сборной Уэльса и "Британских и Ирландских Львов", рассказывает: "Это событие мирового масштаба, имеющее огромное значение для экономики и туризма. Сюда приезжают лучшие игроки планеты. Игра идет напряженно, она захватывает, это стимулирует спонсоров. На выходе получается потрясающий спортивный уик-энд, и все, абсолютно все, в восторге, люди уезжают, получив массу удовольствия, и собираются вновь вернуться в Дубай".

Первоклассная игра с участием 16 мужских и 12 женских команд регбистов, а еще - развлечения семейного формата, выступления международных исполнителей и ди-джеев. Скучать не пришлось никому.

Высокая цена гольфа

Еще одно важное событие в спортивном календаре Дубая - турнир DP World Tour, где 50 лучших игроков сражались за титул и внушительный совокупный приз (9 миллионов евро - столько в рамках турнира не разыгрывалось никогда). Соревнование привлекает тысячи гостей, из 65 тысяч участников примерно 18 тысяч - иностранцы.

Саймон Кори-Райт, глава отдела по развитию DP World Tour Championship, напоминает: "Недавнее исследование показало, что экономика спорта в Дубае сегодня превышает 2 миллиардов долларов. На гольф там приходится один из каждых шести потраченных на спорт долларов. Таким образом, только этот сектор оценивается в 350 миллионов. Причем большая часть дохода генерируется за счет проводимых в Дубае мероприятий. Они оставляют след, привлекая новых поклонников гольфа".

Дубай предлагает туристам от спорта огромную палитру возможностей. Пятизвездочные гостиницы города обеспечивают лучшие условия, например, для любителей фитнеса.

"Гостей видно сразу"

В отеле Jumeirah Beach Hotel в прошедшие месяцы отмечали всплеск бронирований, связанных с мировыми спортивными событиями, среди них - и турнир по триатлону. Джейсон Хардинг, директор по управлению отеля, говорит, что пристально следит за календарем спортивных состязаний. "В последнее время мы и сами очень активно участвуем в турнире по триатлону Dubai 70.3. Приток виден сразу, гостей легко узнать по одежде, мы видим их в бассейнах, на тренировках. В дни чемпионата мира по футболу у нас были выделены специальные залы, FIFA World Cup lounges, в которых собирались гости. Тогда же к нам хлынули не занятые в европейских играх спортсмены, чтобы отдохнуть", - отмечает он.

Геймеры летят на Восток

Одним из новых событий в ярком спортивном календаре Дубая стал фестиваль киберспорта, первый в городе и крупнейший в стране. В течение двух недель мегаполис собирает сильнейших геймеров и разработчиков игр. В рамках мероприятия болельщики могут встретиться с мировыми знаменитостями и лидерами индустрии.

Муна Аль Фаласи, директор по фестивальной стратегии департамента экономики и туризма Дубая, комментирует: "Для нас главное - привлекать иностранных туристов. Мы сегодня - лучшее направление и даже центр киберспорта, к нам приезжают 32 команды из разных уголков мира".

По оценкам экспертов, сектор спортивного туризма создает до 100 тысяч рабочих мест - то есть 4% от их общего числа в Дубае. Ежегодно здесь проводится более 400 спортивных соревнований, 130 - международного уровня. Столь насыщенная программа выводит ОАЭ в лидеры мирового спортивного туризма.