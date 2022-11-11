В Дубае ждут роботов в промышленности, науке и обслуживании

Дубай планирует внедрить 200 тысяч роботов в промышленность и сферу услуг. Такая задача сформулирована властями в надежде подстегнуть экономику эмирата.

Роботы наступают

Роль робототехники, автоматизации в нашем обществе растет, и Дубай не видит будущего своей экономики без этих инноваций.

Халфан Белхул, глава фонда Dubai Future Foundation, говорит об областях, в которых в обозримом будущем обоснуются роботы. "Мы знаем, что сочетание мобильности, робототехники и искусственного интеллекта радикально изменит то, как мы передвигаемся. Мы знаем, что в здравоохранении передовая робототехника будет играть чрезвычайно важную роль во время хирургических процедур, операций, - комментирует он. - Знаем мы и то, что в потребительской отрасли, в розничной торговле роботы будут очень заметны".

Именно Dubai Future Foundation поручено возглавить программу по робототехнике и автоматизации. Инициатива, анонсированная наследным принцем ОАЭ, обещает увеличить вклад инноваций в ВВП до 9% в течение следующего десятилетия.

Триллионы прибыли

Эксперты отмечают: повышение производительности труда дает значительный толчок развитию экономики в целом, а последние исследования показывают, что к 2030 году искусственный интеллект будет генерировать в структуре в мировой экономики до 13 триллионов евро.

Роботизация не только снижает производственные затраты, но и обеспечивает большее разнообразие товаров и услуг, создавая рабочие места. Скотт Ливермор, управляющий директор группы Oxford Economics Middle East, отмечает: "Инициатива укладывается в концепцию развития индустрии с акцентом на промышленные услуги, к которой стремятся Дубай и ОАЭ". По его прогнозу, программу может ждать успех, "если здесь примут комплекс мер по поддержке инвестиций в роботизацию и автоматизацию, продолжат политику по привлечению иностранных инвестиций и талантов".

Эксперт обещает, что "по мере удешевления и повышения квалификации роботов они все чаще будут перемещаться в сферу обслуживания. Таким образом, логистика, путешествия и туризм, здравоохранение, гостиничный бизнес - все ключевые отрасли, о которых думают в Дубае, скорее всего, выиграют. Роботы точно помогут снизить затраты".

Роботы в логистике и не только

В рамках программы в течение следующих десяти лет в сфере услуг, логистики и промышленности появятся 200 тысяч роботов. Потенциал таких помощников уже реализует на своих полностью автоматизированных терминалах компания DP World, глобальный логистический лидер.

Султан Ахмед бин Сулайем, дирекор компании, отмечает, что логика развития бизнеса не позволяет обойтись без инноваций. "Сегодня у нас есть терминалы, которые почти полностью автоматизированы, - отмечает он. - Мы должны перевозить больше товаров, тут на помощь придут технологии. В контейнерном терминале мы теперь управляем замками- "твистлоками", выполняем разгрузку роботизированным способом. В прошлом у нас было много ручных опасных манипуляций, но интенсивность, объем бизнеса, стремление к производительности требуют от нас прогресса в этой области".

Инициатива Дубая сосредоточена на нескольких ключевых областях: это производственный сектор, потребительские услуги, туризм, подключенная мобильность, логистика, здравоохранение. От прихода роботов может выиграть и сектор недвижимости. Крис Робертс, председатель правления группы Singularious, директор компании Eltizam, увязывает робототехнику с развитием "умных" городов.

"Ключевой элемент - формирование смарт-активов, активов с искусственным интеллектом, - говорит Робертс. - Например, здание само вам сообщает, как именно им управлять, как его обслуживать. В случае со смарт- городами, а именно такую модель мы пытаемся реализовать в стране, команды по управлению поступают от разных элементов городской среды.

Для такого диалога нужны данные, автоматизация, нужна немного отличная от сегодняшней среда. Анонс наследного принца позволит нам реализовать этот переход быстрее. Кстати, развивая смарт-город, вы сокращаете расходы на 20-30%, управление зданиями становится эффективнее. Представьте, что таким образом управляется не одно здание, а, скажем, 3 тысячи небоскребов в ОАЭ, которые образуют своего рода хаб".

Дубай спешит внедрять и развивать новейшие технологии робототехники, поддерживая местные таланты. Нравится нам это или нет, присутствие искусственного интеллекта и автоматизации в нашей повседневной жизни будет только расти.