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Дубай открывает городок будущего на площадке Expo

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 Euronews
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Дубай открывает городок будущего на площадке Expo
Авторское право  euronews   -   Credit: Dubai

Какое будущее ждет Expo 2020 Dubai, площадку первой всемирной выставки в арабской стране? Она развивается - с тем, чтобы стать настоящим футуристическим городом. Уже выбрано название - Expo City Dubai. До конца года все выставочные павильоны должны заработать в новом качестве. Официальная инаугурация городка состоится 1 октября.

Все хотят на Expo

"Этот городок станет местом для учебы, развлечений, экспериментов с новыми способами работы, новым опытом занятости, - рассказал нашему каналу Ахмед Аль Хатиб, директор по развитию Expo City Dubai - Уже сегодня спрос со стороны компаний, которые хотят здесь обосноваться, очень велик. Многие люди приходят сюда, так чувствуют общность с нашим предложением".

В планах - развитие на фундаменте Expo широкой линейки заведений, от культурных центров и университетов до консульств и ресторанов. Отдельно строятся и жилые дома.

Разработчики проекта оценивают каждое предложение о сотрудничестве на соответствие общей концепции городка. Его площадь - без малого 4,5 квадратных километра. 80% инфраструктуры выставки будет использовано повторно. Посетители и жители Expo City Dubai смогут насладиться десятью километрами велосипедных маршрутов, пятикилометровой беговой дорожкой и огромными парками. Для тех, кто хочет задержаться - единственный на территории комплекса отель. Директор Пол Бриджер говорит, что новый квартал его будущие обитатели любят заранее.

"Сама выставка Expo была настолько значимым событием для этой части света, что начиная с октября и задействуя 80% инфраструктуры, мы все еще можем воспользоваться преимуществами прошедшего мероприятия, развить их, - отмечает он. - Выяснилось, что во время выставки люди привязались к этому району, в отеле было многолюдно. Сейчас стало спокойнее. Летом мы наблюдали, как сюда приезжали те, кому не терпелось оценить комплекс, понять, что происходит. Мы с нетерпением ждем возобновления работы здешних заведений. В этом районе разместится и множество стартапов".

Ставка на smart и global

Выставочный центр, построенный к выставке, будет работать и в новом городке, здесь планируется проводить глобальные мероприятия, такие как COP 28 в 2023 году. Ряд компаний из списка Fortune 500, а также местные предприятия стремятся открыть в новом квартале свои офисы - бок о бок с такими гигантами, DP World и Siemens.

Линг Шао, президент группы Terminus Group, занимающейся искусственным интеллектом, обращает внимание на смарт-профиль строящегося городка.

"Expo City Dubai будет "умным" городом, верно? А значит, это важный адрес для производителей технологий, связанных с ИИ, включая компьютерное зрение, обработку естественного языка, машинное обучение и взаимодействие человека и компьютера. Именно поэтому нужно, чтобы в Expo City Dubai были представлены передовые высокотехнологичные компании, которые будут сотрудничать и сообща способствовать развитию".

Концепция четверти часа

Те, кто решит сделать Expo City Dubai своим домом, будут жить в первом городе в ОАЭ, где до любой точки можно добраться за 15 минут благодаря пешеходным дорожкам и маршрутам автономных транспортных средств.

Ребекка Роффе занимается продажей недвижимости в Дубае. Она говорит об огромном спросе на здешние квартиры.

"Expo City Dubai расположен в Южном Дубае, самом новом районе. После завершения строительства он по площади превысит Гонконг. Жители Дубая всегда с большим энтузиазмом относятся ко всему новому. Идея "город за 15 минут" - первая в своем роде. Многие хотят узнать об этом больше. Мы получаем запросы от представителей всех национальностей. Даже от местных, всю жизнь проживших в Дубае! Люди с большим энтузиазмом воспринимают идею о том, что 90% повседневных дел можно сделать в 15-минутах ходьбы от дома.

Выставка Expo завершилась, но ее инфраструктура будет служить обществу в формате города будущего.