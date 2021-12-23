Узбекистан готов ко второму этапу реформ

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Узбекистан готовится к проведению следующего этапа программы реформ, и руководство республики заявляет о крупной реструктуризации правительства с передачей части функций местным органам управления, причем некоторые функции будут полностью устранены.

Первый этап реформ был, главным образом, сосредоточен на отношениях Узбекистана с внешним миром – тому, как «новый Узбекистан» воспринимается за границей. Были открыты двери для иностранного капитала и началась крупная программа приватизации. Некоторые из существующих в стране проблем с правами человека, которые подвергались особой критике, в частности, принудительный труд на хлопковых полях и пытки в тюремной системе, либо исправлены, либо находятся в процессе исправления. Страна, которая ранее стояла на позициях изоляционизма, полностью переработала свою внешнюю политику и приняла концепцию многовекторности и установления дружеских связей как с близлежащими государствами, так и с дальними партнерами. Кроме того, от имени своих соседей по Центральной Азии Узбекистан принимает роль лидера по отдельным вопросам, например, положение в послевоенном Афганистане и передача электроэнергии в данном регионе.

«Позиции, которые страна занимает во многих международных рейтинговых таблицах, включая Индекс экономической свободы, Индекс легкости ведения бизнеса Всемирного банка, рейтинг страновых рисков ОЭСР и мировой рейтинг открытости данных, существенно улучшились, – сказал Саид Рустамов, посол Узбекистана в Лондоне. – ЕС предоставил Узбекистану статус торгового бенефициара «GSP+», и Великобритания недавно поступила так же. Сейчас Узбекистан находится в процессе присоединения к ВТО».

Приток инвестиций внутрь страны и ВВП находятся на подъеме. Международный туризм также демонстрирует признаки хорошего будущего роста. Строительный сектор в Ташкенте, Самарканде и других крупных городах стремительно развивается.

Второй этап реформ будет более сложным, но, возможно, и более значительным.

© NAESMI Президент республики Шавкат Мирзиёев на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

На недавнем обсуждении планируемой децентрализации и расширения властных и налоговых полномочий местных органов управления, вновь избранный президент Шавкат Мирзиёев сказал: «В будущем большинство функций государства будет перенесено из центра в регионы».

Ранее Миризиёев уже рассказал о некоторых подробностях этого процесса. Особое место будут занимать программы создания рабочих мест и борьбы с бедностью, за которые будут отвечать заместители «хокима» (должность сравнимая с заместителем мэра) в каждом населенном пункте.

В определенной мере децентрализация занимает одно из главных мест во всех проводимых в Узбекистане реформах. В начале первого этапа реформ была создана общенациональная сеть «народных приемных», где граждане могут задавать вопросы и рассказывать о проблемах.

«Народные приемные получили полномочия на тщательное изучение государственных органов, выдвижение рекомендаций для этих органов, а также подготовку предложений вплоть до и включая увольнение госслужащих, нарушивших закон, – рассказывает Эльдор Туляков, исполнительный директор государственного информационно-аналитического центра «Стратегия развития». – В результате преследованию по закону за совершенные нарушения подверглись 752 чиновника».

В июле правительство выпустило приказ, в котором описывается подробная дорожная карта, «нацеленная на стимулирование экономического развития, повышение эффективности государственного администрирования и международное сотрудничество» в течение 2022–2026 гг.

Данный план содержит раздел об улучшениях в системе управления. В этом разделе рассматривается возможность изменения всех основных междепартаментных, внутридепартаментных и других «основных функций государства» в целях устранения расточительства. Начало этой работы запланировано на январь. Кроме того, план предполагает использование сторонних консультантов для проведения анализа потенциала министерств и организаций, а также проведение обучения в сфере лидерства для администраторов с привлечением ведущих мировых университетов, включая Оксфордский университет.

Другие разделы дорожной карты относятся к тому, что правительство называет более масштабными антикоррупционными мерами и более жесткими действиями по защите прав человека, включая права предпринимателей и владельцев. В рамках планов экономического развития правительство заявило о стремлении вывести Узбекистан в первую половину мировой таблицы средних доходов на душу населения.

Население Узбекистана одно из самых быстрорастущих и самых молодых в мире, поэтому реформаторы рассчитывают на то, что частный сектор будет развиваться гораздо быстрее, чем ранее. Это означает обучение молодого поколения работников и менеджеров.

Правительство уже провело серьезные инвестиции в дошкольное образование и создание новых университетов, а сейчас оно объявило о вводе в действие национальной программы образования, нацеленной на совершенствование существующих школ и повышение зарплат учителей.

Этот план уделяет больше внимания развитию культуры и искусств, а также поощрению «здоровых верований» среди молодых людей и укреплению гармоничных межэтнических отношений.

Тем не менее, учитывая предложенные правительством планы развития экономики, программа также акцентируется на научных, технических и специальных профессиональных направлениях образования. Правительство заявило об открытии большего числа учреждений высшего образования, включая новые государственные университеты и отделения иностранных университетов. Кроме того, правительство все в большей степени будет полагаться на частное финансирование при создании независимых университетов.

Правительство надеется, что это приведет к повышению образовательных стандартов по всей стране и сформирует более вовлеченное население, которое будет принимать более активное участие в решениях, касающихся своей жизни. В своей речи на ежегодно отмечающемся в стране Дне конституции г-н Мирзиёев сказал: «Наш приоритет – это достижение целей, намеченных в стратегии развития, которые важны в построении справедливого государства, действующего действительно в интересах народа, на конституционной основе и полагаясь на прочную законодательную базу.

Таким образом, нам важно добиться соответствия между Основным законом и современными реалиями нашего общества...»