Узбекистан составил смелый план превращения в крупный центр стартапов

20 августа на крупной конференции, состоявшейся физически в Ташкенте, а виртуально по всей стране, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с речью перед аудиторией из примерно 10 000 предпринимателей. Он обратил внимание на существующие проблемы и обрисовал планы коренных реформ законодательства в области бизнеса и налогообложения.

Среднеазиатская республика начала медленный переход к рыночной экономике в 2016 г., когда г-н Мирзиёев занял пост президента. Коренной передел экономической политики обеспечил снижение темпов инфляции и стабилизацию национальной валюты, которые привлекли иностранных инвесторов и ускорили процесс создания рабочих мест.

В результате, число владельцев вновь созданных компаний почти утроилось, а компании, которые были открыты ранее, расширили свою деятельность по всей стране. Предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) стали одним из важнейших движущих факторов заметного экономического роста в Узбекистане, преградой для которого не стала даже пандемия.

На данный момент МСП выступают работодателями для примерно 78% рабочей силы Узбекистана, и на них приходится около 57% ВВП этой страны.

«Частный сектор отвечает примерно за 90% рабочих мест, ежегодно создающихся в стране, — сказал г-н Мирзиёев в своей речи. — Тот факт, что сейчас на частных предприятиях работают более пяти миллионов людей, и в основном это молодежь, свидетельствует об их растущей роли не только в экономике, но и в социальной жизни республики».

В прошлом экономика Узбекистана во многом опиралась на экспорт, особенно хлопка, золота, нефти и газа, но г-н Мирзиёев видит будущее в гораздо более широкой диверсификации.

Сейчас страна старается отойти от экспорта природного газа. В частности, крупные средства были инвестированы в переработку в даунстриме в целях генерирования запасов исходного сырья для производственных кластеров, обеспечивающих добавленную ценность.

К используемым драйверам экономики относится Парк информационных технологий в Ташкенте, где МСП могут воспользоваться налоговыми льготами, призванными высвободить капитал для инвестиций. Находящиеся на первичных этапах стартапы также могут выгодно использовать «инкубатор» этого парка.

Еще одним ключевым приоритетом является образование, и одной из трудностей, которую стране необходимо преодолеть, — это расширение пула кадровых ресурсов для привлечения иностранных инвестиций.

Придаем импульс механизму роста

Невзирая на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, правительство Узбекистана продолжило принимать или адаптировать целый ряд нормативно-правовых актов. За последние пять лет было подготовлено примерно 2000 новых законов, декретов и постановлений, призванных помочь малому бизнесу.

Были приняты существенные меры, направленные на устранение ненужных бюрократических процедур, и многие процессы были упрощены. Число инспекций было сведено к минимально необходимому уровню, а ограничения на операции с валютой и сырьем — устранены.

Президент Мирзиёев говорил о необходимости улучшений в нескольких областях, к которым относятся финансирование бизнеса, налоговая система, порядок приобретения земельных угодий, развитие инфраструктуры, поддержка экспортирующих компаний, сектор транспортировки и логистики, а также упрощение процедур для бизнеса.

Почти половина вопросов, отправленных предпринимателями в ходе конференции, была связана с финансированием бизнеса. Бизнесмены призывали найти решение таких проблем, как высокие ставки кредитования и запретительно короткие сроки погашения кредитов. Учитывая колебания обменного курса, предприрниматели считают кредиты в иностранной валюте особенно проблематичными.

В целях решения таких проблем Министерство финансов занимается созданием систем кредитования в национальной валюте, и в следующем году банки получат 600 млн долл. США от Фонда реконструкции и развития на рыночных принципах.

Изменения в системе налогообложения также будут благоприятны для тех, кто занимается созданием бизнеса. Помимо других улучшений, в налогооблагаемом доходе будут учитываться издержки, а процесс возврата НДС ускорится.

В качестве признания трудностей, которые ресторанно-гостиничный сектор испытывал в течение последних 18 месяцев, для ресторанов отменяется налог на недвижимость, а гостиницы в течение двух лет не будут платить налог на туризм.

Как и для других экономик на постсоветском пространстве, распределение земельных угодий в Узбекистане представляет собой значительную проблему. Правила продажи и приобретения земли ужесточились, земля под сельское хозяйство сдается в аренду на основе открытых тендеров, а земельные угодья, не предназначенные для сельского хозяйства, продаются на аукционах.

К другим изменениям, которые были с энтузиазмом восприняты аудиторией конференции относятся гарантированное государством снабжение электричеством, водой и газом а также прокладка дорог для крупных проектов, преференциальный режим кредитования для экспортирующих компаний и продолжение программы субсидирования железнодорожной сети.

Конференция предоставила владельцам бизнеса прекрасную возможность пообщаться с представителями власти, и президент Мирзиёев планирует проводить ее на регулярной основе.

Более того, он предложил сделать 20 августа Днем предпринимателя.

«Мы вместе нашли практические решения многих разногласий и проблем, — сказал президент. — На примере поднятых вами актуальных вопросов, а также сделанных вами конкретных предложений по их решению мы видим, насколько лучше стали знания и вырос уровень наших предпринимателей... Сегодня вы пользуетесь совершенно другими методами работы и инновационными подходами».