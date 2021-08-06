После пяти лет программы реформ, Узбекистан готовится ко второму этапу

Были подписаны указы и постановления, подготовлены презентации Powerpoint, и некоторые из крупнейших государственных компаний либо получили, либо находятся в процессе получения международных кредитных рейтингов. Узбекистан готов приступить ко второму этапу своей исторической национальной программы реформ.

Через несколько месяцев после своего избрания пять лет назад на пост Президента, Шавкат Мирзиёев положил конец 25-летней постсоветской изоляции, либерализовал валютный контроль, отменил международные визы и объявил о ряде налоговых изменений, призванных привлечь инвесторов. Затем он начал процесс некоторого отдаления государства, чтобы уступить место частному сектору. Это непростой процесс.

Страна столкнулась с препятствиями, одно из них всем хорошо известно и понятно, а другие возникли совершенно неожиданно.

Когда в начале 2020 года в Узбекистане разразилась пандемия Covid19, политическая и коммерческая элита и правительства готовились к «наступающему» году, с запланированными инвестиционными конференциями, выездными презентациями и визитам банковских и инвестиционных аналитиков. Ежегодная конференция и выставка «Нефть и газ Узбекистан», главное событие в деловом календаре Ташкента, должна была состояться в середине мая 2020 года. Спикеры и участники были подтверждены, а программа опубликована. Ее отмена в последний момент была воспринята как сигнал о том, что немногое из того, что планировалось для международной работы Узбекистана, будет выполнено, как и планировалось.

Были приняты чрезвычайные меры по борьбе с распространением Covid19. Было организовано более 30 000 дополнительных больничных коек, включая совершенно новую специализированную больницу, построенную в рекордно короткие сроки недалеко от Ташкента.

Помимо проблем, с которыми сталкивается каждая страна, существуют проблемы, уникальные для Узбекистана - страны, которая долгое время получала денежные притоки, в виде переводов от своих граждан, работающих за границей. По данным Всемирного банка, международные денежные переводы - жизненный путь для многих узбекских семей - в 2019 году сократились почти на 20%, с примерно 8,5 млрд долларов, что составляет почти 15% ВВП. Более того, около 600 000 эмигрантов были вынуждены вернуться домой, потеряв рабочие места или возможность соответствовать требованиям для проживания, поскольку национальные ограничения распространяются по всему миру.

Безработица выросла, но незначительно, до 6%. Это стало возможным благодаря серии чрезвычайных ссуд и другой помощи работодателям, а также началу реформ в энергетике, технологиях и сельском хозяйстве. Действительно, Узбекистан был одной из немногих стран в мире, экономика которой, по прогнозам, должна была вырасти в прошлом году и должна была расти снова в 2021 году.

Пандемия принесла много проблем, но даже в этих непростых условиях ВВП страны в 2020 году вырос на 1,6%. В настоящее время экономика начала набирать темпы: Азиатский банк развития прогнозирует рост на 6,5% в 2021 году.

Но возникла более долгосрочная проблема. На протяжении многих лет в стране наблюдался хронический недостаток инвестиций в образование. За пределами крупных городов, особенно в более отдаленных частях страны, ветхие школы, старые учебные программы советских времен, нехватка как учебников, так и квалифицированных учителей ослабляли амбиции и порождали стойкое неравенство. Откуда возьмутся квалифицированные техники, менеджеры и другие профессионалы для постприватизационного мира, который предвидел Мирзиёев?

Правительство Узбекистана традиционно представляет лозунг для каждого года, резюмируя свои основные приоритеты. 2020 год был объявлен "Годом науки, образования и цифровой экономики". А 2021 год объявлен «Годом поддержки молодежи и укрепления общественного здоровья». За этим последовали изменения и фонды, с упором на дошкольное образование и высшие учебные заведения. В этом году бюджетом было выделено 186 миллионов долларов на строительство новых школ и ремонт старых. Квалифицированным учителям предложены бонусы за работу в отдаленных регионах. Создана новая система субсидий для поддержки частных школ. В этом году создаются десять элитных «президентских» школ, а также около 200 школ со специализацией в области химии, биологии, математики и информационных технологий. Началась программа, направленная на отправку лучших студентов в международные университеты, и поощряется частное финансирование таких стипендий. В течении нескольких лет в Узбекистане открыли свои филиалы более двух десятков ведущих университетов мира.

На этом фоне начинают появляться зеленые ростки зарождающегося частного сектора. В этом году правительство выделило более 9 миллиардов долларов государственной помощи для новых предприятий, создав среду, в которой тысячи малых предприятий начали функционировать. Выпускники получают стартовое финансирование для открытия собственного дела. Земельная реформа привела к созданию новых сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Заголовки газет во всем мире были посвящены огромным приватизационным планам Узбекистана. Но на деле рост местного частного бизнеса может оказаться более влиятельным. Для расширения торговых возможностей страны были назначены дипломаты и участники торговых переговоров. На западе было подписано новое соглашение GSP + с Европейским Союзом, устанавливающее беспошлинный ввоз для около 6000 отдельных товаров и продукции из Узбекистана.

Еще более амбициозные планы вырисовываются в направлении север-юг. Многое зависит от того, что произойдет в соседнем Афганистане после вывода вооруженных сил США и их союзников. Но если воцарится мир или хотя бы какая-то форма стабильности, Узбекистан будет лидером в стремлении Центральной Азии к созданию автомобильного и железнодорожного коридора на юг к портам Пакистана, наряду со строительством значительно модернизированной линии электропередачи. Это откроет для товаров из Узбекистана совершенно новые рынки, как в Южной Азии, так и за ее пределами, - большой прорыв для одной из двух (с крошечным Лихтенштейном) стран мира, не имеющих выхода к морю. В ожидании, Узбекистан подал заявку на членство во Всемирной торговой организации.

А теперь наступает второй этап. Началась долгожданная приватизация: два государственных банка, Poytaxt Bank и UzAgroExportBank, были выставлены на аукцион в конце прошлого месяца. За прошедший год руководство вместе со всеми, кто занимается международными финансами, привыкли к виртуальным роуд-шоу и видеоконференциям. Государственные предприятия в настоящее время составляют около 55% экономики Узбекистана. Цель состоит в том, чтобы продать, полностью или частично, около 650 из нынешних 2 500 государственных предприятий. Еще неизвестно, насколько быстро этого можно будет достичь. Но, если позволит Covid-19, 2022 год, вероятно, станет критическим годом для программы реформ.