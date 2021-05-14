Европейский климат в 2020 г.: рекордно высокие температуры, штормы и постоянно теплеющая Арктика

Отчет о состоянии климата в Европе программы «Коперник» дает краткое представление о погоде и климате на этом континенте.

Несмотря на чрезвычайные трудности, с которыми Европа столкнулась в 2020 году, проблема климата на этом континенте не осталась без внимания. Прошлый год был отмечен несколькими бьющими рекорды погодными явлениями наряду с влиянием глобальных и региональных климатических характеристик, в то время как собранные данные ясно показывают, что Европа теплеет.

В только что опубликованном Отчете о состоянии климата в Европе (ESOTC) в 2020 году, подготовленном Службой по контролю за изменением климата программы «Коперник», анализируются основные климатические особенности и погодные явления, подчеркиваются изменения и вариативность, а погодные данные рассматриваются с более глобальной точки зрения. Кроме того, впервые в отчете ESOTC уделяется внимание не только Европе, но и всему Арктическому региону, чей климат может оказывать значительное воздействие на климат Европы.

Самый теплый год в Европе со времени начала наблюдений

2020 год стал самым теплым в Европе на сегодняшний день — температура выросла почти на полградуса по сравнению с предыдущими рекордами. В масштабах всего континента средняя температура превысила средние значения за 1981–2010 гг., а в некоторых северных и восточных регионах Европы средние значения температуры выросли на почти 2°C. В тех же регионах наблюдалось повышение средней минимальной дневной температуры, а во Франции и странах Бенилюкса были отмечены более высокие максимальные дневные температуры.

«Мы наблюдали несколько периодов с исключительно высокой температурой, периоды сильной жары летом и теплый период осенью, хотя эти явления были не такими интенсивными, широко распространенными и продолжительными, как в предыдущие годы», — говорит д-р Франческа Гульельмо (Francesca Guglielmo), старший научный сотрудник Службы по контролю за изменением климата (C3S) и один из соавторов отчета ESOTC.

Наиболее впечатляющая температурная аномалия наблюдалась прошлой зимой. Температура холодного периода в среднем выросла примерно на 1,9°C по сравнению с предыдущим рекордом и на 3,4°C по сравнению со средним уровнем в 1981–2010 гг. Ученые C3S считают это «исключительно теплой зимой». «Иллюстрацией потепления служит число дней, когда температура находилась на уровне ниже ноля в течение суток, — говорит д-р Фрея Фамборг (Freja Vamborg) старший научный сотрудник C3S и ведущий автор отчета. — Мороз или отсутствие мороза в определенной точке играет большую роль».

Источник данных: E-OBS. Авторство фотографии: C3S/KNMI. Число дней, когда максимальная дневная температура находилась на уровне ниже ноля («морозные дни») зимой 2020 года (слева), и сравнение зимы 2020 года с контрольным периодом 1981–2010 гг. (справа).

В северных и восточных регионах Европы наблюдались необычные условия — зима на Балтийском море, в Финляндии и западной части России была в некоторых местах на 8°C теплее, чем в среднем за период 1981–2010 гг. Таким образом число дней с риском серьезного холодового стресса сократилось до минимума за всю историю наблюдений, а ледовый покров Балтийского моря и Финского залива уменьшился. «Этой зимой число дней с очень сильной и сильной холодовой нагрузкой в светлое время суток было самым низким с 1980-х годов, — говорит д-р Гульельмо. — В Европе наблюдается тенденция к потеплению, и на данный момент температура выросла на 2,2°C по сравнению с доиндустриальным периодом».

Однако летние температуры не были настолько экстремальными, как зимние и осенние. Хотя в северо-восточной части Европы июнь был исключительно теплым, в Средиземноморском регионе, центральной части Европы и на Балканах (в 2018 и 2019 гг. эти регионы пережили сильную жару) число очень теплых дней было ниже, чем в среднем за период 1981–2010 гг.

Внезапно наступившая сухая весна и рекордный шторм

Что касается осадков, то их количество в 2020 году оставалось в Европе на относительно среднем уровне, и здесь можно отметить лишь несколько событий. Зима была более влажной, чем обычно. Самое большое количество осадков наблюдалось в феврале, и в западной части Европы уровень рек, например Рейна, поднялся до пикового значения в первой половине этого месяца. Затем ситуация изменилась. «Поразительно, как мы перешли от влажной зимы к сухой весне за такое короткое время, — говорит соавтор отчета, д-р Дэвид Лэйверс, сотрудник Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), где он занимается исследованиями глобального круговорота воды. — Это было отчетливо заметно по уровню осадков, влажности почвы и стокам рек, что затем сказалось на растительности». Согласно отчету, наблюдавшийся недостаток осадков в сочетании с более низкой, чем обычно, облачностью и высокой долей солнечных дней, обусловивших повышенное испарение воды из почвы, стали причиной самой сухой весны в Европе за 40 лет.

Тем не менее, в октябре шторм Алекс побил все рекорды по осадкам в Великобритании и Бретани, а также в Приморских Альпах Франции и Италии. В Приморских Альпах поток влажного теплого воздуха, пришедший из юго-западной части Средиземного моря, вызвал оползни и наводнения, нанесшие ущерб инфраструктуре в Италии и Франции. Франция впервые за 40 лет испытала такой сильный шторм в начале сезона, а в итальянской провинции Пьемонт столь высокий уровень осадков был отмечен впервые за 70 лет. В Великобритании 3 октября уровень осадков достиг 31,7 мм в течение 24 часов, и этот день стал самым влажным за последние 130 лет.

По словам экспертов, утверждать, что выпадение осадков в Европе становится более экстремальным, пока трудно. Тем не менее, по оценкам французского метеоцентра Meteo-France, за последние 50 лет интенсивность выпадения осадков выросла на 22%, а частота ливней за тот же период почти удвоилась.

Лесные пожары без серьезных последствий

Опасность возникновения лесных пожаров в 2020 году находилась на уровне ниже среднего, и только в некоторых регионах, например на Балканах и в восточной Европе, повышенный риск наблюдался зимой и весной, особенно когда влажная погода резко сменилась на сухую. Вредные выбросы в атмосферу от пожаров также были на самом низком уровне за последние 18 лет, то есть с начала наблюдений. Увеличение выбросов по сравнению со средним уровнем наблюдалось только на юго-западе Франции и на Балканах. Тем не менее, летом, когда риск возникновения лесных пожаров в Средиземноморье находится на пике, уровень вредных выбросов от пожаров был существенно ниже среднего значения за период 2003–2019 гг.

Происходящее в Арктике имеет далеко идущие последствия

«То, насколько Арктика была теплой в 2020 году, является ключевым климатическим сигналом глобального масштаба, — говорит д-р Фамборг. — Это одно из основных событий прошедшего года». В 2020 году в Арктике наблюдались самые значительные температурные аномалии на планете. В этом регионе средняя температура выросла на 2,2°C по сравнению со средним уровнем 1981–2010 гг., тогда как в остальном мире средняя температура увеличилась на 0,6°C.

Особенно пострадала арктическая зона Сибири. В 2020 году температура здесь поднялась на 4,3°C выше среднего уровня, и это побило ранее установленные рекорды 2011 и 2016 гг., когда температура поднималась на 2,5°C выше среднего. «Такое потепление, безусловно, является частью тенденции, согласно которой Арктика теплеет быстрее остального мира, по крайней мере, в два или три раза, — говорит д-р Жюльен Николя, научный сотрудник C3S и специалист по реанализу, также выступивший соавтором отчета. — В том, что 2020 год был настолько теплым, безусловно, сыграли свою роль механизмы обратной связи. Один из них называется альбедо, это отражательная способность поверхности. Повышение температуры привело к тому, что к началу весны снежный покров был небольшим и таял быстрее. Обнажившаяся темная поверхность грунта стала поглощать большее количество тепловой энергии и ускорила потепление. Такой эффект, конечно же, сыграл свою роль, особенно весной, когда мы наблюдали периоды с очень высокой температурой в Сибири». Ветра, более сухая, чем обычно, почва и широкое распространение пожаров также внесли свой вклад в установление рекордной жары. Теплая погода в бассейне Северного Ледовитого океана повлияла и на площадь ледяного покрова, которая к сентябрю сократилась до минимума, не наблюдавшегося с 1979 года. В частности, распространение морского льда было на 35% ниже средних показателей за период 1981–2010 гг., а в июле и октябре оно было самым низким для этого времени года за всю историю наблюдений.

Лесные пожары в Сибири также побили рекорды, выбросив в атмосферу примерно 58 млн т углерода — в два раза больше по сравнению с 2019 годом, когда был установлен предыдущий рекорд. Здесь снова сыграли свою роль такие факторы, как сухая весна, низкая влажность почвы и то, что Сибирь освободилась от снега к середине июня — на один месяц раньше, чем обычно. Таким образом, раньше обычного начался сезон лесных пожаров, который был более интенсивным.

Прочная связь между погодой в Европе и Арктике — это одна из причин, по которой в отчет ESOTC было решено включить и весь арктический регион. «Мы не можем рассматривать лишь европейскую часть Арктики, мы должны учитывать более широкую картину, — говорит д-р Николя. — Происходящее в Арктике имеет последствия и для погоды и климата Европы. На самом деле, теплая погода начала 2020 года в Европе была частью более крупной теплой воздушной массы, находившейся над Сибирью. Происходившее в обоих регионах было частью одного и того же климатического явления».

Редкое снижение концентрации озона на севере

«Люди, как правило, слышали об озоновой дыре над Антарктикой. Но в Арктике условия другие, и снижение концентрации озона не так сильно, — говорит д-р Николя. — В 2020 году ситуация немного изменилась, и в марте и начале апреля было отмечено рекордное истощение озонового слоя над Арктикой. Дело не дошло до озоновой дыры, как в Антарктиде, но, все равно, это была самая низкая концентрация стратосферного озона, которая когда-либо наблюдалась в Арктике».

В поисках объяснения этому явлению отчет ESOTC указывает на полярный вихрь — кольцо мощных ветров, дующих с запада и опоясывающих Северный полюс. Эти ветра меняются ежегодно. Сила полярного вихря влияет на количество полярного воздуха, смешивающегося с воздухом из более низких широт в верхних слоях атмосферы, где при определенных условиях образуется озон. «Полярный вихрь был особенно сильным и продолжался дольше, чем обычно, — говорит д-р Николя. — При этом холодный воздух над северным полюсом оказался в ловушке и не смешался с воздухом средних широт, который насыщен озоном в большей степени. Таким образом, и так невысокая концентрация озона на севере снизилась еще больше, когда снова появилось солнце, и его лучи начали активировать химические соединения, вступающие в реакцию с озоном.

Глобальные выбросы парниковых газов все еще растут

Несмотря на временную приостановку деятельности во время пандемии COVID-19, концентрация CO2 все равно увеличилась на 0,6% или примерно на 2,3 миллионных доли (ppm). Хотя такое увеличение отличается от того, что наблюдалось за последние годы, в меньшую сторону, анализ спутниковых данных Службы мониторинга атмосферы программы «Коперник» показывает, что в 2020 году средняя годовая концентрация парниковых газов в атмосфере находилась на самом высоком уровне с 2003 года. «Можно было бы подумать, что эффект от снижения темпов выбросов будет очевидным, однако, несмотря на сокращение выбросов, человечество продолжило добавлять в атмосферу большой объем парниковых газов, поэтому их концентрация продолжала расти, — говорит д-р Фамборг. — Эффект присутствовал, но не настолько большой, чтобы его можно было заметить. Чтобы заметить перемены, это должно произойти гораздо больше раз».

Ежегодный мониторинг климатических условий остается необходимым для понимания долгосрочной эволюции климатической системы. При составлении отчета было использовано большое количество данных различных типов. Спутниковые и наземные данные в сочетании с компьютерным моделированием — это лишь отдельные примеры разнообразных источников, использованных для улучшения достоверности выводов. «Данные прошлого года совпадают с прогнозом о повсеместном повышении температуры, — говорит д-р Фамборг. — Периоды с рекордно высокой температурой случаются все чаще, поэтому важно вести такой мониторинг от года к году. Именно сочетание данных позволяет выявить тенденции».