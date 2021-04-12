Можно ли планировать без учета климатических данных?

Перед бизнесом, промышленностью, законодательными и государственными органами, независимо от сферы их деятельности, стоит одна и та же проблема: необходимость учитывать изменение климата при принятии будущих решений.

Трудно представить себе отрасль экономики, которая была бы абсолютно невосприимчива к изменению климата. Некоторым секторам удастся извлечь выгоду из климатических изменений, но многим придется иметь дело с возросшей уязвимостью. Снижение уязвимости и адаптация к будущим изменениям требуют понимания уровня, сроков и потенциального воздействия климатических рисков. В последнее десятилетие заметно расширился доступ к надежным климатическим данным и прогнозам. Благодаря этому и усилиям по адаптации информации к потребностям различных секторов стало возможным создание производственно-сбытовой цепочки климатических данных, которая постоянно развивается, чтобы соответствовать спросу и привлекать новых пользователей.

В последние семь лет Служба по контролю за изменением климата программы «Коперник» (C3S) играет ключевую роль в этой производственно-сбытовой цепочке. «Мы обрабатываем большой объем информации, чтобы предоставить согласованные и высококачественные данные компаниям и исследовательским организациям, которые затем анализируют их и направляют тем, кто принимает решения, ― говорит Стейн Вермот, руководитель отдела взаимодействия с пользователями в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). ― Это по-настоящему взаимовыгодное сотрудничество, поскольку помогает лучше понять, как мы можем усовершенствовать свои услуги, а также повысить узнаваемость и востребованность продуктов, созданных в рамках программы «Коперник», для принятия решений в реальной жизни».

Несколько провайдеров климатических услуг рассказали Euronews о том, как они используют климатическую информацию, чтобы помочь бизнесу и властям снизить уязвимость к изменению климата и повысить эффективность процесса принятия решений по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

Даниэль Сан Мартин, генеральный директор Predictia

Испанская компания Predictia совместно с C3S работает над проектом Climadjust с целью сделать климатические прогнозы более удобными для использования в ходе принятия реальных решений.

Поскольку последствия изменения климата затрагивают все сферы общественной жизни, решения, разрабатываемые в рамках проекта Climadjust, предназначены для широкого круга пользователей и разнообразного применения. Источник: Climadjust

Кто пользователи сервиса Climadjust, и какие преимущества он предлагает?

Наши пользователи работают, в том числе, в области возобновляемой энергетики, городской окружающей среды и городского планирования. Мы ориентируемся на тех, кто уже разрабатывает климатические модели. Им нужны локальные данные, на основании которых они могут принять конкретные меры. У нас есть технические возможности для обработки огромного массива климатических данных, чтобы сделать их более понятными для пользователей. Веб-сервис Climadjust предоставляет климатическую информацию и помощь в преобразовании необработанных данных, полученных с помощью климатических моделей, для составления прогнозов в масштабе, удобном для использования на местном и региональном уровнях. Обычно клиенты получают прогнозы от внешних провайдеров, настраивают облачные платформы для выполнения статистических расчетов и кодирования. Но веб-сервис Climadjust позволяет сразу получить все необходимое.

Как городские власти могут повысить эффективность использования климатических данных, учитывая, что им приходится управлять сразу несколькими секторами, например, коммунальным и инфраструктурным и одновременно решать проблемы, связанные с загрязнением, климатом и т.д.?

Ключевую роль здесь играет сотрудничество. А для этого нужны диверсификация, ресурсы и много возможностей для совместной работы в различных областях. Например, мы можем оказать экспертные услуги в сфере моделирования климата и погоды, но, чтобы предложить действенные адаптационные меры, мы должны объединить усилия с градостроителями, которые расскажут, как изменится землепользование в городах; с экологами, ботаниками и биологами, чтобы понять, как взаимосвязаны климат и биоразнообразие; с гидрологами, чтобы принять во внимание все аспекты управления водными ресурсами, и т.д.

В чем заключаются трудности привлечения большего числа пользователей климатических данных и оказания им помощи в их понимании?

Рынок климатических услуг находится еще на этапе становления. Многие люди, которым необходимы климатические данные, не знают, какие возможности он предлагает, поэтому большой проблемой остается коммуникационный барьер. Чтобы помочь людям понять пользу климатических прогнозов, мы приводим примеры того, как работает сервис Climadjust. Одним из них является регион Барселоннет во французских Альпах, который подвержен оползням, поэтому прогнозы осадков с учетом реальной ситуации на местности имеют ключевое значение для принятия мер защиты. В Кантабрии, Испания, повышение температуры угрожает урожаю картофеля, основной сельскохозяйственной культуры региона, поэтому климатические данные крайне важны для адаптации сельского хозяйства.

Гил Лизкано, соучредитель Climate Scale

Испанская компания Vortex, предоставляющая услуги по моделированию скорости ветра и солнечного излучения, помогает клиентам лучше планировать и защищать объекты возобновляемой энергии ветра, предоставляя информацию об изменчивости климата. Vortex использует данные C3S для своего проекта Climate Scale, который позволяет получить подробную, привязанную к местности климатическую информацию для оценки рисков и планов адаптации.

Скриншот приложения Climate Scale. Источник: Vortex, Служба по контролю за изменением климата программы «Коперник» / ECMWF.

Кто основные клиенты Climate Scale?

В их число входят аналитики, консультанты, разработчики и инвесторы в сфере возобновляемых источников энергии, которые хотят знать, как изменение климата повлияет на ветряные и солнечные ресурсы, т.е. на скорость ветра, от которой может зависеть эффективность ветряных электростанций или конструкция турбин. Также Climate Scale используют компании, обеспокоенные тем, как изменение климата скажется на их деятельности. А в последнее время информация о воздействии климатических рисков требуется и кредитным организациям для подготовки финансовой экспертизы, а данные с высоким разрешением ― инвесторам в сфере недвижимости, которых волнуют, в частности, потенциальные изменения риска наводнений.

Как разукрупненные данные используются для оценки климатических рисков?

Специалисты в сфере финансов хотят знать, как физические факторы опасности повлияют на конкретные активы, поэтому им нужны данные высокого разрешения о постоянных и резких изменениях. В энергетическом секторе производство гидроэлектроэнергии является хорошим примером использования данных высокого разрешения для анализа воздействия климатических изменений. Модели речного стока и водообеспеченности используют информацию о температуре, осадках, влажности и т.д. и привязаны к конкретной местности. Это объясняет необходимость в локальных данных.

Трудно ли убедить людей в необходимости учитывать и чаще использовать климатические данные?

Пользователи осознают необходимость изучения климатических рисков, но многие не имеют четкого представления о том, как использовать климатическую информацию. Многие также не знают, как учитывать неопределенности климатических прогнозов в своих решениях. Мы часто слышим вопрос: «А что, если информация изменится в будущем?» Необходимо информировать людей об «эволюционирующем» характере климатологии. Вместо того, чтобы рассчитывать на уменьшение неопределенности, надо сосредоточиться на том, чтобы «жить с нею и управлять ею».

Эфрен Фелиу Торрес, менеджер Tecnalia по вопросам изменения климата

Испанская компания Tecnalia разрабатывает индивидуальные научно-исследовательские и инновационные проекты для бизнеса. Их инструмент оценки теплового состояния Thermal Assessment Tool, использующий данные C3S, позволяет клиентам оценить масштабы экстремальных погодных явлений, а инструмент Forest Forward предоставляет данные о влиянии изменения климата на распределение ценных пород деревьев в лесных хозяйствах. Компания также использует данные C3S для предоставления надежной климатической информации о воздействии экстремальных климатических и погодных явлений на инфраструктуру.

Скриншот Thermal Assessment Tool. Источник: Tecnalia, Служба по контролю за изменением климата программы «Коперник» / ECMWF.

Все более частые тепловые волны оказывают большое влияние на города. Как инструмент Thermal Assessment Tool помогает городам адаптироваться и смягчать последствия изменений местных погодных условий?

Инструмент Thermal Assessment Tool предоставляет как долгосрочные, так и сезонные прогнозы. Долгосрочные прогнозы используются для анализа будущих изменений в закономерностях и характере экстремальных явлений, а также для разработки сводов правил и мер с целью повышения долгосрочной устойчивости и способности реагирования. С другой стороны, сезонные прогнозы могут помочь, например, местным властям заранее подготовиться к аномальной жаре будущего сезона.

Каковы основные преимущества сервиса Forest Forward, и как можно использовать его для более эффективного управления лесными ресурсами?

Сервис Forest Forward предлагает долгосрочные прогнозы климатических переменных, таких как температура и осадки, а также их пространственное распределение. Они используются для выявления и инвестирования в области, развитие которых благоприятно скажется на лесных массивах, или для выбора пород деревьев в зависимости от будущих условий. Другой тип долгосрочных прогнозов может помочь в оценке потребности в отоплении зданий и необходимого количества биомассы.

Климатические данные также способствуют более эффективному планированию важной инфраструктуры и климатической устойчивости, т.е. обеспечению устойчивости конструкций к будущему изменению климата. Как пользователи могут понять и получить подробную климатическую информацию для принятия решений?

В будущем инфраструктура будет работать в других климатических условиях. На этом основана концепция климатической устойчивости: новые конструкции будут гарантировать работоспособность инфраструктуры и в долгосрочной перспективе при условии надлежащего обслуживания и эксплуатации в будущих климатических условиях. Для этого планировщикам, проектировщикам и операторам необходимо использовать не только исторические данные и стандартные погодные условия, но и климатические прогнозы. Благодаря им на этапе проектирования будут учтены и будущие изменения климата.

Каковы, по-вашему, перспективы использования климатических данных? Чем будет определяться спрос на них?

Потребность в климатических данных постоянно растет, также, как и использование климатических прогнозов. В производственно-сбытовой цепочке климатических услуг (в восходящих и нисходящих потоках) задействовано много сторон. Некоторые из основных драйверов спроса связаны с рыночными силами и интересами бизнеса, предпочтениями инвесторов, нормативными требованиями, стимулами, фискальной политикой и многими другими факторами.

Гюнтер Цойг, директор Terranea

Немецкая компания Terranea на основе данных из различных источников разрабатывает приложения для таких секторов, как городское развитие, сельское хозяйство и страхование. В рамках проекта GreenCities сотрудники компании тестируют различные инструменты, которые помогут городским властям лучше управлять зелеными зонами. Скоро будет запущено и приложение для оценки воздействия изменения климата на хлопковую промышленность, разрабатываемое совместно с C3S.

Хлопковые поля очень чувствительны к изменению климата. Источник: Terranea, Служба по контролю за изменением климата программы «Коперник» / ECMWF.

Как проект GreenCities помогает городским властям в использовании климатических данных?

Изменение климата серьезно сказывается на городской среде, поэтому власти не могут сидеть сложа руки. Но пока они не до конца понимают, какое влияние оказывает изменение климата, чтобы эффективно адаптировать инфраструктуру. Мы решили изучить способы управления огромными объемами данных, которые могут быть полезными для городов. Тестируемый сегодня инструмент для учета зеленых массивов предназначен для автоматического обновления древесного кадастра. Городские власти могут также использовать наши инструменты для составления карты наиболее подходящих мест разбивки садов на крышах или отслеживания показателей их устойчивости.

Как городские власти могут использовать ваш сервис мониторинга тепла HeatMonitor?

Количество жарких дней в Европе постоянно растет, что сильно сказывается на здоровье населения и качестве воздуха. Мы используем спутниковые данные для получения информации о поверхностной температуре в городе, измеряем ее повышение на естественных и застроенных поверхностях. Эти данные могут быть чисто информативными, но могут и продублировать карту «зеленой» инфраструктуры и станут еще одним аргументом в пользу расширения городских зеленых зон. Таким образом, HeatMonitor ― это, по сути, визуальный инструмент, который может быть полезен городскими властями для принятия решений.

Почему в своем проекте с C3S вы сосредоточились на хлопководстве, какие преимущества он предлагает?

Идея состоит в том, чтобы дать людям общее представление обо всех районах, где выращивают хлопок, и как они могут измениться вследствие изменения климата. Есть свидетельства, что многие хлопководческие районы ждет повышение температуры и изменение водного режима. Если вы хлопковод, то захотите узнать, сможете ли вы и через 30 лет рассчитывать на системы орошения для получения тех же урожаев — или же вам придется выращивать хлопок в другом месте. Инструмент позволяет получить исторические данные и климатические прогнозы.

Что же касается адаптации к изменению климата и уязвимости различных секторов, недостаточно уделять внимание только фермерским хозяйствам, необходимо изучать всю производственно-сбытовую цепочку, включая трейдеров и потребителей. Последние все больше заботятся об экологически безопасных источниках, поэтому они также могут использовать этот инструмент, чтобы понять, насколько экологически чистым является хлопок, используемый в производстве их одежды.

Стейн Вермот, руководитель отдела взаимодействия с пользователями, ECMWF/ Программа «Коперник»

Можно ли сказать, что климатические данные сегодня интегрированы в процессы принятия решений?

Все еще сложно убедить предпринимателей и государственные органы уделять приоритетное внимание проблеме изменения климата. Климатические службы должны предоставлять удобные в использовании инструменты, адаптированные под нужды заказчика, и объяснять важность климатических данных для конкретных секторов. В этой связи укрепление производственно-сбытовой цепочки климатических данных и их адаптация к бесчисленному количеству требований будет иметь важное значение, если мы стремимся к построению общества, устойчивого к изменению климата. Расширение круга пользователей является центральным аспектом дальнейшей работы Службы по контролю за изменением климата в рамках программы «Коперник», и колоссальную роль в этом процессе будут играть компании и исследовательские организации, осознающие важность климатических услуг.