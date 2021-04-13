Ron Barceló представляет свой кодекс устойчивого развития RB360

Производитель рома придерживается бизнес-модели бережного отношения к окружающей среде, согласованной с Целями в области устойчивого развития ООН.

Ron Barceló уделяет особое внимание устойчивому развитию на всех этапах своей деятельности. Чтобы официально оформить свою приверженность этой идее, недавно компания представила кодекс устойчивого развития, названный RB360. Он определяет принципы и процессы бренда, которые обеспечивают ответственное отношение к окружающей среде и природным ресурсам.

Запуск инициативы RB360 был ознаменован виртуальным мероприятием, на котором ее продемонстрировали представителям отрасли и прессы. Эта амбициозная программа посвящена комплексному подходу к устойчивому развитию и оценивает прогресс по 4 ключевым показателям.

«В видении нашей компании кодекс RB360 был естественным шагом на пути к удовлетворению потребностей сегодняшнего мира. Как бренд мы хотели знать о фактическом влиянии нашей деятельности, чтобы уменьшить негативное воздействие и компенсировать его в рамках устойчивой экономики с заботой о планете», — отметила Кьяра Пеннаккио, глобальный директор по маркетингу в Ron Barceló. Она также упомянула 17 Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций, которые послужили источником вдохновения для большей части программы RB360. Они включают такие цели, как искоренение бедности, образование и равные права для женщин, а также защиту окружающей среды и борьбу с изменением климата.

Четыре основных компонента, лежащие в основе программы RB360, охватывают все области деятельности Ron Barceló. Первый из них — это показатель «Поле», охватывающий управление агрономическими процессами и воздействие на почву, ее эрозию и плодородие. Второй показатель «Вода» оценивает влияние на водные ресурсы, как во время выращивания сырья, так и во время производства рома. Третий компонент — это показатель «Территория», призванный ограничить негативное влияние в ходе деятельности компании и рассматривающий экологические, а также социально-экономические последствия для ландшафта и местных сообществ. Наконец, показатель «Воздух» служит анализу выбросов загрязняющих газов, в основном парниковых, вырабатываемых на любом этапе деятельности организации, с целью их сокращения и нейтрализации.

Carbon Neutral Product Certified by SGS

Ron Barceló ведет учет объемов своих выбросов углекислого газа и сокращает их, используя биомассу и фотоэлектрические элементы для выработки чистой энергии (которая составляет 90% энергии, используемой в процессе производства рома). Кроме того, углекислый газ, выделяемый на этапе ферментации, используется для газации безалкогольных напитков. Побочные продукты перегонки тростникового сока, такие как барда, также используются в качестве натурального удобрения. Чтобы компенсировать выбросы, которых компания не в состоянии избежать, она финансирует зеленые проекты в разных странах. Эти проекты сертифицированы по соответствующим стандартам и способствуют минимизации последствий изменения климата.

Для компании углеродная нейтральность означает учет, сокращение и компенсацию выбросов парниковых газов, образующихся на протяжении всего жизненного цикла продукции, от производства упаковочного материала (включая стеклянные бутылки) до доставки и утилизации. Процессы адаптируются и контролируются, обеспечивая получение 90% используемой энергии из устойчивых источников, таких как биомасса или фотоэлектрические элементы. Компания также использует побочные продукты, такие как барда и углекислый газ, образующийся во время ферментации тростникового сока. Последний конвертируется в пищевой CO2, применяемый для газации спиртных и безалкогольных напитков. Кроме того, каждый год выбросы в полном объеме компенсируются за счет зеленых проектов в различных странах, сертифицированных в соответствии с CDM, VCS или «Золотым стандартом».

«Переход к углеродной нейтральности был важным шагом для компании, но наше видение полностью воплотилось в создании и внедрении нашего кодекса устойчивого развития RB360, объединяющего все принципы управления операциями, которых мы решили придерживаться по собственной инициативе», — отметила Пеннаккио.

Целью кодекса является мониторинг и регулирование воздействия в результате деятельности бренда с использованием циркулярного подхода, охватывающего экологические, человеческие и территориальные аспекты. Приняв кодекс устойчивого развития RB360, Ron Barceló еще раз подтверждает свое стремление организовывать свою работу как социально ответственная компания, согласуясь с Целями устойчивого развития ООН.