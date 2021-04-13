Ron Barceló: инновации и эволюция легендарного бренда

Ron Barceló — самый экспортируемый доминиканский бренд, его поставляют в более чем 80 стран мира. Каждая его бутылка является символом культуры своей родины. В Доминиканской Республике Barceló известен своими строгими стандартами качества и ценится за положительное влияние на окружающую среду и социально-экономические условия страны.

Позиция на международном рынке

Благодаря тщательной разработке каждого продукта, адаптации к вкусам потребителей во всем мире и международной маркетинговой стратегии, Ron Barceló поставляется в страны на пяти континентах. К ним относятся такие рынки, как Россия, США, Испания, Германия, Чехия, Китай, Чили, Колумбия или Перу.

По данным исследовательской группы по анализу международного алкогольного рынка IWSR (International Wine and Spirits Record), в настоящее время это самый экспортируемый бренд в своей категории на мировом уровне: годовые поставки составляют 1,5 миллиона ящиков объемом 8,4 литра. «Мы стремимся выявлять тенденции и расширять наш ассортимент, чтобы предлагать клиентам ряд альтернатив на любой случай», — говорит Альберто Ногейра, генеральный директор компании.

История традиций и постоянного развития

История напитка Ron Barceló началась в 1929 году, когда Хулиан Барсело прибыл в Доминиканскую Республику из Испании, чтобы создать лучший ром в мире. В следующем году была основана компания Barceló & Co, начались производство и коммерциализация. Однако только в 1950 году, после многих лет экспериментов, бренд прочно занял свое место на внутреннем рынке с двумя продуктами: Barceló Blanco и Dorado.

50 лет спустя, в 2001 году, компания объединила силы с группой испанских предпринимателей, создав стратегический альянс с целью продажи продукции по всему миру, за исключением Доминиканской Республики. В 2002 году фирма Barceló & Co отделилась от деятельности на международном рынке, и семьи Барсело Диас и Гарсия создали новую компанию под названием Añejos Barceló, ныне известную как Ron Barceló S.R.L. В 2006 году она приобрела права на ром Barceló в своей стране. С этого момента бренд ставит новые рекорды в объемах продаж, расширении ассортимента, позиционировании, внедрении инноваций и выходе на внешние рынки.

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Ром доминиканцев

На протяжении почти 100 лет Ron Barceló сохраняет свой статус доминиканского рома, знакомя иностранных потребителей с ароматами и вкусами своей страны.

Производство Barceló полностью находится в Доминиканской Республике по принципу стопроцентной вертикальной интеграции, что обеспечивает полный контроль от начала до конца процесса. В частности, компания владеет собственными плантациями сахарного тростника — факт, которым могут гордиться только 3% мировых производителей рома.

Инновации — ключ к успеху

Чтобы занять прочное место на рынке, с момента своего основания Ron Barceló внедряла инновации на каждом этапе производственного процесса. Хорошим примером является гармоничная эволюция упаковки, которая адаптируется для каждой линейки продуктов без потери уникального характера и наследия компании: от Barceló Imperial Premium Blend (для ценителей рома, ищущих многогранный спиртной напиток) до Imperial Onyx (для тех, кто ценит крепкие и сбалансированные вкусы) и Gran Añejo Dark (для желающих насладиться максимальной мягкостью вкуса).

Это стремление к постоянным инновациям помогло Barceló достичь своих целей в области устойчивого развития. В 2016 году она стала первой маркой рома в мире, которая благодаря количественной оценке, сокращению и компенсации выбросов на протяжении всего жизненного цикла продукции, удостоилась Сертификата углеродной нейтральности. Тем самым бренд стремится следовать Целям устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

Чтобы соответствовать международным стандартам энергосбережения и защиты окружающей среды, были сделаны и важные инвестиции в инфраструктуру, обучение и человеческий капитал. В результате энергию начали вырабатывать при помощи солнечных панелей и биомассы, построили завод по регенерации углекислого газа (CO2) и стали использовать барду — богатый питательными веществами побочный продукт перегонки — в качестве удобрения для тростниковых полей.

Легендарный бренд, заботящийся о процветании местного сообщества

На сегодняшний день компания является одним из крупнейших спонсоров Доминиканской Республики в области инвестиций, экологических инициатив, финансовых взносов и высоких стандартов качества для местных и международных потребителей.

Содействие социальному благополучию в ходе своей коммерческой деятельности лежит в основе ее корпоративной идеологии. Для этого Barceló вовлекает своих сотрудников в общественные инициативы. С 2009 года компания запустила несколько социальных программ через свой фонд AFD-Barceló в партнерстве с Alcoholes Finos Dominicanos.

Подобные проекты реализуются в таких социально уязвимых общинах, как «батеи» (поселения работников сахарных плантаций и предприятий), особенно в провинции Сан-Педро-де-Макорис, где расположен завод Ron Barceló. Они включают стипендии и школьные принадлежности для одаренных учеников, игрушки для живущих в поселках детей, питание для пожилого населения, медицинские операции, посадку деревьев и обучающие встречи для маргинализированных сообществ.